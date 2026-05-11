"Carroceros" llega al Teatro Mitre

La Rosa Teatro repondrá su obra "Carroceros" de Germán Romano quien además la dirige, el 22 de este mes, a las 21, en el Teatro Mitre.

Actúan Eduardo López, Silvia Gaitan, Ciro Montaño, Tamara Valenzuela, Magdalena Seen, Pedro Sato, Marianela Pérez Modega, Sara Espinoza, Agustín Gutiérrez, Álvaro Manero y Gastón Rodríguez.

"Carroceros" es una comedia popular sobre las vivencias de un grupo de estudiantes en un canchón de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Un espacio eufórico, feliz y libre pero lleno de conflictos y contratiempos; así surgen enredos entre los protagonistas multiplicados por la injerencia de adultos y la tensión que viven los carroceros entre las normas institucionales y la presión de terminar un proyecto que es tan apasionado como inolvidable.

Los personajes son el profesor asesor, la madre asesora, la directora, un exestudiante carrocero: que vuelve todos los años porque le gusta, y todos los demás son carroceros.

"Más allá de la comedia, la idea es valorizar la actividad de los carroceros que están meses y meses trabajando", explicó el actor Eduardo López.