Dos obras en El Pasillo

En el marco del Evento Ejercicio de Teatro Comparado que se está desarrollando desde el jueves en el teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190), organizado por tres espacios teatrales Bajofondo Teatro de Tandil (Buenos Aires), Del Borde Teatro de Ciudad de las Flores (Buenos Aires) y Teatro El Pasillo de San Salvador de Jujuy, hoy se pondrán en escena dos obras teatrales.

La primera, a las 20, es "La iniciación en Dunciname", de Jorge Accame (foto); y la segunda a las 22, "Angélica. Zamba romántica", de Pablo Albarello. El cierre del evento, será a las 23.

Vale mencionar que el encuentro que comenzó el jueves cuenta con las presencias del crítico e investigador teatral Jorge Dubatti, y de los dramaturgos, autores de las obras que se presentaron en estos dos días, Pablo Albarello y Jorge Accame.

"La iniciación en Dunciname" es versión teatral del cuento "La iniciación" del libro "Antiguos cuentos de brujas " sobre las brujas de Macbeth de William Shakespeare. El elenco jujeño cuenta con las actuaciones de Susana Arlla, Elena Acosta, Noemi Salerno y Rodolfo Pacheco (quien además dirige la puesta).

Por su parte, "Angélica, zamba romántica" con alienígena es una obra que se estrenó en 2024, y realizó temporada de verano 2025 en el Paseo la Plaza y que participó del Festival Internacional de Teatro del Borde.

Es una comedia fantástica y desopilante dirigida por Nazareno Di Biasse. En medio del campo y de una sequía eterna dos paisanos ven interrumpida su cotidianeidad. Ahora tienen encerrada en el galpón a una alienígena.