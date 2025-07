Oriana Montañez representará a Jujuy en el Miss Grand Argentina

Con tan solo 18 años, la representante del departamento Rinconada se coronó como Miss Grand Internacional Jujuy 2025 en una emotiva gala realizada en el Centro Cultural "Éxodo Jujeño". Oriana Montañez llevará ahora la identidad jujeña a la competencia nacional en agosto, donde buscará un lugar en la final internacional del certamen.

Jujuy ya tiene nueva embajadora para uno de los certámenes de belleza más destacados del mundo. En una noche cargada de emociones, cultura y diversidad, Oriana Montañez fue elegida como Miss Grand Jujuy 2025, superando a otras quince candidatas provenientes de diferentes puntos de la provincia. La joven, que representó con orgullo al departamento Rinconada, se alzó con la corona y ahora se prepara para competir en el certamen Miss Grand Argentina, que se celebrará en el mes de agosto.

La gala, que se desarrolló el domingo pasado, fue una verdadera celebración del empoderamiento, el compromiso y la representación cultural de las jóvenes jujeñas. Las finalistas del certamen fueron Ángela Yetsarela Olmos, de Santa Catalina, quien se consagró como primera finalista, y Abigail Lamas, de Humahuaca, quien ocupó el tercer puesto del podio.

Montañez, quien acaba de cumplir 18 años, estudia Licenciatura en Ciencias Biológicas, y durante su paso por el certamen no solo demostró una fuerte presencia escénica y carisma, sino que conmovió al jurado y al público con un mensaje profundo de conciencia ambiental, compromiso cultural e inclusión social. En su discurso, compartió una visión integral del rol que desea cumplir como representante. "Me comprometo a que podamos disfrutar de nuestra provincia, su cultura y sus paisajes sin hacer daño", expresó, haciendo énfasis en la necesidad de cuidar el entorno natural que identifica a Jujuy.

CON ORGULLO | REPRESENTÓ A RINCONADA Y ESTARÁ EN LA INSTANCIA NACIONAL.

También habló sobre sus intereses personales, aportando frescura y espontaneidad. "Me apasiona pasar tiempo con mi familia, amigos y disfrutar de las cosas simples de la vida. Algo que nadie conoce sobre mí es que me encanta ver artes marciales y me gustaría poder practicar alguna", contó. Con estas palabras, dejó en claro que la figura de Miss Grand va más allá de la belleza, integrando valores y autenticidad.

En su calidad de embajadora provincial, Montañez será la encargada de portar la banda jujeña en el certamen nacional que reunirá a representantes de todo el país. Su objetivo: lograr el pase al Miss Grand International, uno de los concursos más prestigiosos del planeta, que busca a mujeres comprometidas con la paz y la erradicación de la violencia.

El certamen en Jujuy fue declarado de Interés Legislativo por la Legislatura provincial, lo que da cuenta del reconocimiento institucional y cultural que se le otorga a este tipo de iniciativas. La edición local se planteó como un espacio de representación territorial, ya que participaron 16 candidatas de diferentes localidades, portando bandas regionales y visibilizando la diversidad jujeña. Este enfoque federal no solo permite mostrar la belleza de las participantes, sino que promueve la identidad de los pueblos y la conexión con sus comunidades.

Además del espectáculo visual, la organización destacó el espíritu transformador del evento. Lejos de ser una simple competencia de belleza, Miss Grand International Jujuy se presentó como un proyecto de construcción colectiva que busca empoderar a jóvenes líderes, fomentar el compromiso social y promover el desarrollo personal de cada participante.

Miss Grand International

Miss Grand International es un certamen de belleza fundado en 2013 en Tailandia, que rápidamente se posicionó entre los más relevantes del mundo por su lema y enfoque innovador. Su consigna principal es "Stop the war and violence" (Alto a la guerra y la violencia), lo cual lo distingue de otros concursos tradicionales.

A diferencia de otros certámenes centrados únicamente en la estética, Miss Grand valora la elocuencia, la conciencia social y el activismo de sus representantes. Cada concursante debe estar comprometida con causas humanitarias, como la defensa de los derechos humanos, la paz mundial y la promoción de la igualdad.

Desde hace varios años, Argentina participa activamente en el certamen internacional, enviando candidatas que han logrado destacadas actuaciones. La participación jujeña en esta edición nacional representa una oportunidad para proyectar al país y a la provincia en un escenario de visibilidad global, reafirmando que la belleza puede ser también una herramienta para el cambio y el mensaje positivo.

Con su simpatía, inteligencia y firmeza, Oriana Montañez se perfila como una fuerte candidata para dejar a Jujuy en lo más alto. Y más allá del resultado final, su presencia ya marca un hito en la historia del certamen provincial y un paso más en el camino del protagonismo femenino jujeño a nivel nacional e internacional.