Lo fantástico medieval en la escritura y los dibujos

El escritor jujeño Carlos Leonardo Ramírez, quien ya tiene dos libros publicados de sus creaciones fantásticas, tuvo la oportunidad este año de presentar sus obras en el marco de la 48º Feria Internacional del Libro, concretada recientemente en Buenos Aires.

“El Serafín y el templo de los cuatro vientos” es una novela larga publicada en 2020, y que forma parte de una trilogía que sigue en marcha; y “La pócima de amor”, es un cuento corto, que se desprende de uno de los personajes de la anterior historia, y que también será una modalidad de publicaciones próximamente con más libros.

LAS ILUSTRACIONES | DE SUS OBRAS TAMBIÉN SON DE SU AUTORÍA

El condimento extra es que las ilustraciones de sus historias también son de Carlos. Cuenta el autor que hubo antes una primera edición de “El Serafínà”, que “se publicó bajo la tutela de Alejandro Carrizo (escritor, poeta y editor jujeño) en 2015, esa fue una primera edición y yo también había hecho la portada de esa publicación, pero todavía no estudiaba arte”.

La edición actual se publicó cuando él estaba estudiando en Córdoba, la carrera de Artes Visuales. La editorial Duara adquirió los derechos. “Yo hice tanto las ilustraciones del interior, como de la portada”, cuenta Leonardo en conversación con nuestro diario. Actualmente se encuentra estudiando el profesorado de Artes en nuestra provincia.

“Este es el primer libro de una trilogía”, dice, “que no se pudo continuar, porque después de la pandemia, la editorial quebró”, explica. Cabe mencionar que las dos ediciones del libro se agotaron. “La primera la bajaron colegios primarios de acá y yo sigo haciendo presentaciones en estas instituciones, y doy talleres”, comenta sobre esta excelente modalidad que toman algunos docentes de trabajar con textos de autores jujeños.

Da charlas de escritura y de dibujo, “es como una alfabetización, a través del arte”, asegura, “utilizo todo el tiempo mis personajes para que me sirvan de una ayuda visual en mis talleres”. Sobre su estilo de escritura, di‑ ce que se trata de literatura fantástica medieval. Cuenta que se presentó en un concurso nacional con esta primera novela, y llamó mucho la atención que un artista visual de Jujuy, no tenga en su obra influencia de las anti‑ guas tradiciones y la región.

“En mi caso fue muy diferente, porque yo me inspiré mucho en Tolkien, autor de ‘El Señor de los Anillos’, y mucho también en los videojuegos que utilizaba mucho cuando era chico. Esto yo lo vengo pensando desde que tengo diez años”, comenta. Cuando era pequeño, con sus amigos, hacían historietas y armaban personajes. “Cuando le presenté mi trabajo a Alejandro Carrizo al principio, le presenté casi un ‘mamotreto’, porque necesitaba ayuda para ordenar las ideas. Él me dijo que estaba buena la historia, pero que había que darle forma, y me ayudó, así salió el primer libro”, cuenta.

“Nunca pensé si es prime‑ ro el escritor o el artista plástico, pero con Carrizo le agarré más el gusto a escribir”, asegura, “pero de la mano vino el tema de las ilustraciones para acompañar la historia. Cuando descubrí a Alan Lee, que es el que ilustró todos los libros de Tolkien, y diseñador de las películas, fue mi inspiración para estudiar arte”, continúa.

Sobre el libro grande dice que es la historia de una elfa llamada Laia, que es la protagonista, pero se la conoce ya a los 18 años, entonces en el libro pequeño, cuenta anécdotas de ella cuando era niña. De esos libros más cortos van a salir cinco más o menos, según explica el autor. Después de estos cinco libros pequeños, continuará con la segunda parte “que está casi terminada”, asegura, de la trilogía de las novelas largas. La presentación en Buenos Aires “fue una experiencia muy linda. Pudimos pasar imágenes en los televisores que había, para ilustrar la presentación, así que todo fue más ameno”, concluyó el escritor.