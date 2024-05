Reimaginando el mundo a través del pincel deJuan Pablo Ramírez

El Espacio Cultural Bitcoin en Buenos Aires se convertirá hoy en el epicentro de una fascinante intersección artística con la inauguración de la exposición “Humanidad. Reimaginando un mundo a través del arte”. Esta propuesta promete ser una ventana a diversas culturas y perspectivas, con la participación de artistas de todo el mundo, incluyendo Polonia, Canadá, España, Congo, Colombia, India, Liberia, Nueva Zelanda, Brasil y más. Entre ellos, se destaca Juan Pablo Ramírez, un artista plástico de Jujuy, cuyas obras han trascendido las fronteras regionales para colocarse en el escenario internacional.

“Estamos a punto de inaugurar esta muestra y es un honor participar junto a tantos colegas de distintos países. Es una oportunidad para compartir nuestra visión y mostrar la riqueza natural y cultural de nuestra región”, afirmó Ramírez en una reciente entrevista en el ciclo online “El Matutino” de El Tribuno de Jujuy.

ORIUNDO DE CALILEGUA | LA OBRA DE RAMÍREZ ESTÁ CONECTADA CON LAS YUNGAS.

Desde su infancia en las Yungas jujeñas, Ramírez, oriundo de Calilegua, ha estado profundamente conectado con la naturaleza, lo que se refleja intensamente en su arte. Influenciado por la cultura guaraní y por la biodiversidad del lugar, sus obras son un diálogo entre lo abstracto y lo figurativo, explorando la profunda conexión del ser humano con su entorno. Su primer contacto con el arte fue a los 11 años cuando realizó un mural en una iglesia local. “Mi primer mural fue un paisaje en blanco y negro. Aunque era solo un niño, ese proyecto marcó el inicio de mi viaje en el arte del muralismo”, recordó Ramírez. Desde entonces, ha expandido su técnica y su alcance, realizando murales en 13 provincias argentinas y en países como Bolivia, Paraguay, Chile y Perú.

En Buenos Aires, no solo participará con sus pinturas tradicionales sino también con murales que serán ejecutados antes y después de la exposición en el mismo espacio. Estas obras están dedicadas a destacar la biodiversidad y la cultura de Jujuy, y según Ramírez, es una forma de llevar “la Yunga a Buenos Aires”. Aparte de su éxito en el arte visual, ha incursionado en otros campos artísticos como el body painting y proyectos de moda en Brasil e Italia, lo que demuestra su versatilidad y compromiso con el arte como medio de expresión y cambio social. “El arte realmente si uno tiene compromiso y fe en lo que realiza, puede llevarnos más adelante”, comentó.

EN UNA EXPOSICIÓN

Además de su prolífica carrera como muralista, Ramírez también ha sido parte de exposiciones virtuales, una modalidad que ganó relevancia durante la pandemia. “La virtualidad nos ha desafiado a todos, pero también ha abierto nuevas puertas para compartir y aprender de otros artistas alrededor del mundo”, explicó.

Educado por su madre, una grafitera, y su madrina, también muralista, Ramírez no solo heredó el talento artístico sino también la pasión por enseñar y compartir su conocimiento con la nueva generación de artistas. Este compromiso con la educación y el arte comunitario es palpable en cada proyecto que emprende. Su participación en la muestra de Buenos Aires es solo un ejemplo de cómo su obra continúa evolucionando y cómo, a través de su arte, busca no solo embellecer espacios sino también provocar reflexión sobre la importancia de la naturaleza y la cultura en nuestras vidas. “Si no hubiera sido artista, habría sido biólogo”, reveló Ramírez, destacando una vez más su fascinación por la vida natural.

COLORES VIBRANTES

Con múltiples proyectos en el horizonte, Juan Pablo Ramírez no muestra signos de desaceleración. Su arte, profundamente arraigado en las tradiciones y la naturaleza de Jujuy pero con un alcance que ahora toca continentes, sigue siendo un puente entre culturas y un llamado a la conservación de nuestro mundo. Ramírez invita a todos a seguir su trabajo a través de sus redes sociales y a participar en las próximas actividades que estará compartiendo. “Espero que puedan unirse a nosotros en esta muestra y en futuros proyectos. El arte es un viaje maravilloso y todos están invitados a ser parte de él”, concluyó.

JUNTO A UN MURAL

Hoy el Espacio Cultural Bitcoin no solo abrirá sus puertas a una exposición de arte, sino a una celebración de la diversidad, la creatividad y la pasión que artistas como Juan Pablo Ramírez traen al mundo. No es solo una muestra, es un reencuentro con la esperanza y la belleza que cada artista interpreta en su búsqueda por reimaginar un mundo mejor.