Un emotivo recibimiento a la Scaloneta en Ezeiza

La Selección Argentina regresó ayer a las 18.20 al país, luego de su participación en el Mundial, tras derrota 1 a 0 en la final ante España en Nueva York, y vivió un recibimiento cargado de emoción por parte de los hinchas, que se acercaron a Ezeiza para agradecerle al equipo el esfuerzo realizado durante el torneo. La delegación (integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff) aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue recibida por la Banda de los Granaderos, que interpretó la canción "muchachos", convertida en un himno para los fanáticos de la "albiceleste".

Hubo 10 ausentes de la delegación. En el avión no estuvo Lionel Messi, como así tampoco otros nueve futbolistas que con la Scaloneta hicieron emocionar a todos: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso. Sin embargo, miles de hinchas acompañaron al plantel. Pese al sabor amargo por la derrota en la final, una multitud se acercó para saludar a los jugadores y al cuerpo técnico, encabezado por Lionel Scaloni.

Los aplausos, las banderas y los cánticos acompañaron el paso del plantel desde el aeropuerto, en una muestra de apoyo y reconocimiento. Tras dejar el aeropuerto, la delegación continuó el recorrido hacia el predio de la AFA, en un micro descapotable, desde donde los futbolistas saludaron a los miles de simpatizantes que se ubicaron a lo largo del trayecto. La caravana permitió que los hinchas pudieran despedir y homenajear a un plantel que volvió a colocar a la Argentina entre las mejores selecciones del mundo.

El destino final del equipo fue el predio "Lionel Andrés Messi" de la AFA, en Ezeiza, donde los jugadores fueron recibidos por sus familiares y personas cercanas en un clima mucho más íntimo. El reencuentro con sus seres queridos marcó el cierre de una extensa concentración, que comenzó semanas atrás con el inicio del Mundial. Aunque no hubo festejos como los de un título, la bienvenida dejó en claro el cariño de los argentinos hacia la Selección.