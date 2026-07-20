Fue un monólogo de los campeones en el “MetLife”

La consagración de España en el cemento norteamericano no solo se tradujo en la segunda estrella dorada para su escudo tras vencer con lo justo a la Selección Argentina, sino arrió de manera inapelable con las máximas distinciones individuales de la Copa del Mundo 2026. En una noche donde el dolor criollo se transformó en aplauso respetuoso, el planeta fútbol se rindió ante la jerarquía de una columna vertebral que combina la experiencia de leyendas vivas con la frescura irreverente de las nuevas generaciones.

El galardón más codiciado de la noche, el Balón de Oro al Mejor Jugador del Mundial, fue a parar sin ningún tipo de discusión a las manos de Rodrigo Hernández Cascante, el inolvidable Rodri. El capitán y timonel de la Furia Roja volvió a dar una cátedra de lo que representa ser el eje distributivo y el termómetro de un equipo campeón, manejando los hilos del mediocampo con una lucidez conceptual asombrosa. Nacido futbolísticamente en las divisiones inferiores del Atlético de Madrid y pulido en el Villarreal antes de transformarse en el cerebro del Manchester City de Pep Guardiola, este madrileño de veintinueve años ratificó por qué ya se había alzado con el Balón de Oro de France Football en la recordada temporada de 2024. Su bío denota que es el segundo español en la historia masculina en conseguir semejante hito, emulando al mítico Luis Suárez de la década del sesenta, y su actuación en suelo estadounidense lo eleva de manera definitiva al Olimpo de las leyendas vivientes de este deporte.

PREMIADOS | CUBARSÍ, RODRI Y UNAI SIMÓN RECIBIERON DISTINCIONES INDIVIDUALES.

La muralla que sostuvo la ilusión campeona también tuvo su reconocimiento supremo con la entrega del Guante de Oro a Unai Simón, designado de manera unánime como el Mejor Arquero del campeonato. Los números que analizan los especialistas madrileños son sencillamente escalofriantes para una competencia de semejante exigencia ecuménica: el guardameta del Athletic Club de Bilbao apenas encajó un solo gol en todo el desarrollo del torneo, aquella estocada de Bélgica en los cuartos de final. Criado bajo la rigurosa escuela de arqueros del País Vasco en las instalaciones de Lezama, Simón demostró un temple de acero para mantener su valla invicta frente a potencias de la talla de Portugal, Francia y los incansables embates de Lionel Messi en la final.

El triplete de distinciones para los campeones se completó en la zaga central, donde el juvenil Pau Cubarsí fue distinguido con el premio al Mejor Jugador Joven del certamen. Aunque en el fervor de las tribunas el hincha suele asociar la juventud con otros nombres propios, fue este central surgido de la inagotable cantera de La Masía de Barcelona quien completó un torneo digno de un veterano de mil batallas continentales. Con apenas diecinueve años, el defensor catalán se asentó en el eje de la defensa titular de Luis de la Fuente, exhibiendo una salida pulcra con el balón y una madurez táctica asombrosa.

Luis de la Fuente

Detrás de cada gran campeón hay un cerebro que coordina los movimientos con precisión de cirujano, y en esta consagración de España en suelo norteamericano, todos los flashes apuntan legítimamente a la figura de Luis de la Fuente.

Calificado con justicia por la prensa internacional como un estratega formidable, el nacido en Haro, La Rioja, ha edificado una obra maestra del fútbol moderno, transformando a la “furia roja” en una máquina colectiva indestructible. Este entrenador de 65 años, de perfil bajo, trabajador incansable y poseedor de una claridad conceptual asombrosa, sumó la estrella más preciada de su carrera a un palmarés reciente que ya incluía la brillante obtención de la Eurocopa 2014.

La bío futbolística de De la Fuente denota un ADN profundamente formativo. Tras una respetable carrera como lateral izquierdo dedicó más de una década a moldear el futuro de las selecciones juveniles de la Real Federación Española de Fútbol. Esa paciencia de docente le permitió conocer desde la cuna a las joyas que hoy deslumbran al planeta.