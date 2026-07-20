Ganó Espinoza de Luján

El Club Deportivo Luján participó del Torneo "Keeper Kombat" organizada por la Escuela de Arqueros Sportivo Catalano a cargo de Matías Llanos en el Complejo Suetra, de Perico donde Sofia Espinoza fue la arquera ganadora en la categoría libre entre tantos participantes.

La jornada se vivió con gran entusiasmo y se destacó por el compañerismo, el esfuerzo y la pasión de cada participante por defender los tres palos y llevarse el premio mayor. Acompañadas y acompañados por el entrenador Ulises Ortega, los representantes obtuvieron resultados destacados entre lo que podemos mencionar: Sofía Espinoza, primer puesto en la categoría libre femenino; Salem Tardi Vera, segundo puesto en la categoría libre femenino; Gabriel Flores, segundo puesto en la categoría 14 y 15 años; Maximiliano Cruz, tercer puesto en la categoría 14 y 15 años; Lucas Segundo, cuarto puesto en la categoría libre masculino y Benjamín Taquichiri, cuarto puesto en la categoría 12 y 13 años.

En tanto que en el marco del programa "No te olvides que viniste a jugar", el Departamento Psicosocial del Club Deportivo Luján llevó adelante el primer encuentro con el plantel de Primera División del fútbol femenino.

Durante la jornada se desarrolló un enriquecedor taller de comunicación, donde a través de distintas dinámicas se trabajó sobre la escucha activa, el lenguaje asertivo y el fortalecimiento de los lazos del equipo.

El objetivo del encuentro fue potenciar la cohesión grupal y reconocer la importancia de la comunicación dentro y fuera de la cancha, teniendo como premisa de la entidad que "entendernos con una mirada es el primer paso para lograr grandes cosas".