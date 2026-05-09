Zapla, sin sobrarle nada, venció 2-1 al "pirata" en el clásico

Otro clásico adentro y lidera. Altos Hornos Zapla pegó en los momentos justos y se quedó con tres puntos fundamentales que lo mantienen sólo en la cima de la Zona A, con 18 puntos, tras haberle ganado el clásico siderúrgico a Atlético Palpalá ayer en el "Jesús 'Gringo' Flores" por 2 a 1. Al "merengue" con todos sus refuerzos y la jerarquía adquirida, le costó más de la cuenta conseguir esta victoria de visitante, pero fue alegría final para sus hinchas que acompañaron desde adentro y también desde afuera del reducto.

El encuentro comenzó parejo, sin un dominador absoluto, incluso el "pirata" fue más punzante en esas intenciones. Hasta el cuarto de hora Lamas con un derechazo fue lo más peligroso ganando entre los marcadores centrales. Después Aquino lo tuvo de zurda en el dueño de casa y la bocha se fue apenas cerca cuando el "merengue" intentaba acomodarse.

Zapla recién llegó claro con una maniobra individual de Condorí que metió un centro preciso y Braure cabeceó desviado y débil frente al arco. Arenas pudo romper el cero con un cabezazo que no llegó a empujar Valdez. Y antes del cierre, Condorí otra vez rompió por la banda y sacó un disparo que pegó en el segundo palo y salió. Pero ese lamento de sus hinchas fue compensando a los 45' cuando Lucas Cruz la colgó del ángulo en un tiro libre que el "merengue" se vaya al descanso con la ventaja mínima.

La segunda etapa de entrada el árbitro ni el 2º línea vieron una mano de Valdez en el área ante el reclamo de Zapla. Sobre los 9' Durán quedó mano a mano con Basualdo y tapó el golero local. Luego Atlético Palpalá respondió con Acosta, el mejor del "pirata", que ganó en las alturas y se fue su frentazo apenas encima del horizontal. Encima a los 27' le anularon un gol a Lamas por supuesto off side. Y cuando más insistía el "pirata" llegó el gol de Braure en la siesta de la zaga local. En la agonía llegó el descuento de Arenas en medio de un rebote en el área.

Goleada 5 a 0

Por la 7º fecha del Torneo Apertura, Talleres derrotó por 5-0 a San Francisco en el "Libero Bravo". Los goles del "expreso" fueron convertidos por Gastón Mamani, Facundo Cortéz, Julián Ramírez y Mauricio Aguirre con un "doblete".

Otros resultados de la 7º jornada

Ayer también por la 7º fecha del Torneo Apertura, Palermo y Belgrano igualaron 2-2 en "La Tablada". Los goles del "canario" fueron obra de Agustín Castaño y Alberto Gutiérrez, para la "villa" anotaron Cesar Pérez y Brian Pozo. Así también Universitario en el "Fortín Gaucho" venció 1 a 0 a Los Perales y consiguió sus primeros 3 puntos en el torneo. El gol del triunfo fue de Valentín Ávila.

Y el jueves, en el arranque de la fecha, Gimnasia derrotó a Comercio por 5 a 0 en el "Jesús Flores". Para el "lobito" marcaron Agustín Guzmán, Elías Ávalos, Alejandro Leiva, Santiago Condorí y Mateo Sosa.

En "La Tablada", Gorriti le ganó 2 - 1 a La Viña y quedó a un paso de la clasificación. Los goles fueron de Rodrigo Arraya para el "tiburón", mientras que Nahuel Hualpa y Luciano Cabrera convirtieron para el triunfo del "diablo rojo".