Mauro Cachi dijo que se perdieron dos puntos

Gimnasia y Esgrima trabaja enfocado en la visita a San Martín en Tucumán, el próximo martes a las 19 con el control de Maximiliano Manduca. "Tenemos que ir a hacer nuestro juego", anticipó Mauro Cachi.

El volante del "lobo" reconoció que frente a Deportivo Maipú "desde el primer momento intentamos, ellos se encontraron con ese gol tempranero, pero después fuimos superiores, tratamos de entrar por dónde podíamos, por todos lados, pero no se dio. Pero debemos seguir trabajando", sostuvo.

Como siempre, cuando el rival se mete atrás al equipo le cuesta "romper esa línea de cinco jugadores que normalmente ponen cuando vienen a visitarnos, ellos armaron un bloque bajo, cuando hay mucha gente en el área se complica más allá que tratamos entrar por las bandas y terminamos tirando un montón de centro, tuvimos varias opciones para marcar, pero también fue mérito de ellos porque tienen jugadores bueno".

Cachi no dudó en remarcar que la fecha pasada ante los mendocinos "fuimos muy superiores, nos quedamos con ese sabor amargo que se nos escaparon dos puntos", y agregó en casa y ante nuestra gente siempre queremos los tres puntos".

Pero el jugador nacido en General Güemes, Salta, no deben salirse del libreto "tenemos que seguir así, por este camino, manejar la pelota, cuando no la tenemos fuimos intensos, fuimos intensos, contento por el equipo porque a pesar que nos marcan al principio seguimos intentando".

Maipú "fue uno de los riales más complicado que tuvimos, sabíamos que ellos tienen buenos jugadores que saben con la pelota, pero nosotros más allá de analizar al rival nos enfocamos en nosotros, hacer lo que sabemos, lo que trabajamos en la semana, lo que prepara Hernán, por el técnico Pellerano, en cada práctica", opinó.

Más allá de todo, el último empate terminó siendo positivo, muy positivo, Mauro Cachi ve el vaso medio lleno "sirve porque esto es largo, falta mucho todavía, aquí lo fundamental es sumar siempre, por eso vamos a ir a Tucumán a seguir de la misma manera", anunció.

Sucede que el objetivo es uno solo "estar siempre peleando en los puestos de arriba, por ahora seguimos punteros y el martes que viene ante San Martín tenemos que seguir sumando, es un torneo largo que normalmente se definen en las últimas fechas, por eso siempre es importante estar arriba".

Por último, dijo que "se viene un lindo partido, es un clásico, San Martín siempre es candidato, ellos vienen de ganar la fecha pasada, de local se hacen fuerte, pero sabemos que si no marcan, la gente comienza a impacientarse y presionan, eso les puede jugar en contra a ellos y a favor a nosotros por lo que debemos aprovecharlo", finalizó Mauro Cachi, volante de Gimnasia.