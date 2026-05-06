Derrota de Boca e incierto panorama para lo que viene

Duelo de alto voltaje anoche en Ecuador. Boca visitó a Barcelona de Guayaquil. El equipo de Úbeda cayó por 1 a 0 por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El encuentro presentó un primer tiempo sumamente accidentado que alteró los planes de ambos entrenadores desde el inicio. La situación más crítica para el conjunto argentino se dio en la portería, donde Leandro Brey debió abandonar el campo de juego debido a una lesión. Ante la urgencia, Javier García ingresó para ocupar su lugar.

En el aspecto ofensivo, Boca apostó a la potencia de Miguel Merentiel, quien buscó permanentemente complicar a la defensa de Barcelona con su despliegue y combatividad característica.

Promediando la primera etapa, el partido sufrió un quiebre reglamentario con la expulsión de dos futbolistas: Santiago Ascacibar recibió la tarjeta roja en el equipo "xeneize", mientras que Milton Céliz corrió la misma suerte en el lado ecuatoriano, ambos luego de sendas maniobras bruscas.

En el complemento, el equipo local encontró el gol de la victoria gracias a un tanto de Villalba a los 28 minutos. Un tanto que bastaría para que Barcelona se quedé con los tres puntos y ponga al club "azul y oro" en una posición incómoda para lo que resta. En la próxima fecha Boca recibirá a Cruzeiro, allí el equipo argentino estará casi obligado a ganar para seguir aspirando a los octavos.