Ajustada victoria rosarina

Rosario Central se impuso por la mínima ante Libertad de Paraguay al final del partido que disputaron esta noche, en el estadio "Gigante de Arroyito", por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Libertadores 2026.

El único gol del partido llegó cuando iban 11 minutos del segundo tiempo, con un disparo de primera del defensor Ignacio Ovando, en el área chica y tras un córner.

Con el triunfo, el "canalla" se mantiene en el primer lugar de la zona con 10 puntos, mientras que la visita sufrió su cuarta derrota y, al no tener unidades, ya tiene muy complicada su clasificación a octavos de final.

El dato curioso del encuentro fue cuando a los 41 minutos, una patada dentro del área de Viera al delantero Alejo Véliz fue sancionada como penal, el cual fue ejecutado por Di María. El delantero de 38 años cruzó un zurdazo bajo pero sin potencia, que Morínigo pudo detener y, en el rebote, se volvió a imponer ante el campeón del mundo con el brazo derecho, replicando "la de Dios", con las rodillas en el suelo y brazos extendidos.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Jorge Almirón recibirá a la Universidad Central de Venezuela, el martes 19 de mayo a las 19, mientras que el elenco paraguayo deberá visitar la altura de Independiente del Valle de Ecuador el mismo día, a partir de las 23.

Estudiantes (LP)

Estudiantes de La Plata visitará este miércoles a Cuzco de Perú, por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo que sería de vital importancia.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el estadio "Inca Garcilaso de la Vega", y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el ecuatoriano Guillermo Guerrero, mientras que en el VAR estará Franklin Congo.