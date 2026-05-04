Malvinas despertó y se lo revirtió 5 a 3 a Comercio

Despertó a tiempo. Malvinas sumó otra sacrificada victoria ayer en el "Jesús 'Gringo' Flores" donde era goleado en la primera etapa ante Comercio de manera sorprendente, pero reaccionó en el segundo periodo y revirtió el marcador 5 a 3 para festejar en el duelo válido por la 6º fecha del Torneo Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol.

Con algunas bajas los "héroes" por cuestiones extrafutbolísticas sintieron el cimbronazo y a los 11' Rivero abrió el marcador para el "azulgrana". Luego a los 16' Solís amplió la diferencia y sobre los 26' Sosa puso el 3 a 0 parcial para los conducidos por José Solano.

En el complemento, Malvinas salió con todo tras una arenga interna y a los 6' Mejías cruzó el zurdazo para el descuento. A los 10' de penal Santillán achicó la desventaja y a los 14' Sanguezo con un potente zurdazo empató 3 a 3. Un minuto después Otra vez apareció Santillán para remontar el marcador de manera increíble.

Los "héroes" insistieron y a los 26' Mejías en una contra liquidó el partido con el 5 a 3 que dejó atónito a Comercio que quiso reaccionar al final tras la expulsiones del técnico Coronel por protestar y luego Rada y Nina por doble amarilla.

Además ayer en "La Tablada", Atlético Palpalá venció a Universitario por 2 a 0 y se metió en la lucha por la clasificación. Gonzalo Valdez y Axel Aquino, de penal, le dieron el triunfo al "pirata". Hoy cierra el 6º capítulo en el estadio "Emilio Fabrizzi" donde San Francisco será local ante Zapla, a las 19 en femenino y a las 21 en masculino.