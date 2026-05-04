El análisis de Pellerano

Después del empate de Gimnasia y Esgrima con Maipú de Mendoza, Hernán Pellerano reconoció que se toparon con un gran equipo, que juega bien", sin embargo destacó que sus dirigidos "siempre ante la adversidad saca fuerzas y la verdad que lo más lindo de esto siempre mantiene la identidad a la hora de jugar y eso es lo más importante".

En la semana evaluarán a Delfor Minervino que salió con una molestia muscular en el segundo tiempo.

El entrenador del "lobo" remarcó que "encima lo peor que te puede pasar con esta clase de equipos que juegan bien y tienen buen pie, es arrancar perdiendo, por ahí en los primeros 15, 20 minutos llegábamos tarde la disputa, nos generaron algunas transiciones, pero a partir de ahí nos acomodamos y fue todo nuestro".

Para Pellerano "nuestro mejor momento fue once contra once, lo pudimos empatar, lo podríamos haber ganado", pero se complicó con la expulsión de un jugador de Maipú "después cuando le expulsan un jugador se tiraron a un bloque bajo y ahí nos costó generar situaciones de gol".

Consultado sobre los pateadores de penales designados, el DT "albiceleste" contó durante la rueda de prensa que "tenemos dos pateadores, Martín Lazarte o "Panchito" Maidana, ahí adentro se decidió que fuera Martín, pateó contra Central Córdoba en la Copa Argentina y lo hizo muy bien, no lo vimos todavía de vuelta, pero nos parece que el arquero se adelanta bastante, no es una excusa, adivinó el palo, no pudimos empatarlo a los 15 minutos, lo hicimos a los 25, después tuvimos algunas, pero no las situaciones claras que queríamos tener cuando estuvimos once contra diez", subrayó.

Por otro lado, remarcó que Gimnasia "lo que mejor tiene es la precisión, hoy-por ayer domingo- nos encontramos imprecisos y encima ante un rival que juega muy bien y tiene buenas transiciones, pero después encontramos el partido, esas segundas pelotas que nos permitieron atacar mejor y después todo el primer tiempo a partir de los 20 minutos y todo el segundo fue nuestro", sostuvo.

Por último, explicó que "todo momento que fue once contra once teníamos espacios para jugar por abajo y encontrar situaciones por las bandas, después cuando quedan con uno menos, se tiraron atrás y nos costó mucho, por eso le ingreso de Bianchi, porque sabíamos que no íbamos a encontrar juego asociado sino más directo, tuvo una de cabeza", finalizó.