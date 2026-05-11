Cuyaya se adueñó del clásico con una goleada

Desahogo "bandeño". Atlético Cuyaya hizo un partido prolijo y concentrado en cada detalle y se adueñó del clásico barrial ante General Lavalle al golearlo por 4-0 en el cierre del 7º capítulo del Torneo Apertura "Jesús 'Gringo' Flores" de la Liga Jujeña de Fútbol. Los gritos del conjunto "bandeño" fueron convertidos Luciano Jerez, por duplicado, Héctor Guzmán y Federico Genovese consumaron una victoria abultada en el estadio "La Tablada" que mostró un lindo marco de público con todo el colorido.

De entrada hubo anuncios con jugadas aisladas de ambos, pero a los 9' Estopiñán frotó la lámpara metió un bochazo para Cazón por la banda derecha que con un centro rasante asistió a Jerez que incómodo y desde el suelo, empujó para poner arriba al "bandeño" y desatar la locura de sus hinchas sobre avenida Santibáñez.

Fue un balde de agua fría para los "generales" que no lograban hacer pie en cancha, encima con Mealla y Fabricio Zapana lejos de cada acción. Sin embargo, Cazón estuvo intratable por la banda e inició la jugada del segundo festejo. Es que luego de una volea de Estopiñán que picó la pelota antes y pegó en el travesaño, le quedó servido el rebote a Jerez que de cabeza puso el 2 a 0 parcial. Sobre los 40' Lavalle generó peligro con Tolaba que sacó un zurdazo que tapó con el pecho Yécora evitando el descuento.

En la segunda etapa, el técnico Iván Gallardo hizo que entrarán Sebastián Zequeiros y Márquez que tuvieron mayor participación en el "general" pero sosteniendo a Fabricio Zapana de una tarde para el olvido con Mealla.

Cuando el reloj marcaba 28' Canaza asistió perfecto a Guzmán que ingresó a las espaldas de los defensores de Lavalle para controlar y definir ante la salida de Solá para gritar por tercera vez para los dirigidos por Pablo Miranda. Dos minutos más tarde Guzmán tuvo otra chance clara eludiendo al arquero pero Arjona salvó desde la línea en Lavalle.

A los 36' un desborde de Sebastián Zequeiros le quedó a Fabricio Zapana que empujó y Carrizo despejó en el primer palo, lamentando lo que hubiese sido el descuento. En la contra quedó Estopiñán cara a cara con Solá y la tiró afuera increíblemente. Pero Cuyaya se tomó revancha con Genovese que colocó de primera un centro al área para el 4 a 0 final. En el final, el poste le negó el gol a Márquez en el "general".

El "millonario" festejó en el Ramal ante Tiro

ATLÉTICO SAN PEDRO | LE GANÓ A TIRO Y GIMNASIA EN EL CLÁSICO INTERZONAL DE LA FECHA.

Atlético San Pedro goleó a Tiro y Gimnasia 3 a 0 y otra vez se quedó con el clásico de la Liga del Ramal. El encuentro correspondiente al Interzonal del Anual en el estadio "Visera de Cemento" tuvo el arbitraje de Jesús Lambertín.

El "millonario" pegó en los momentos justos para seguir por la buena senda, sobre todo después de un primer tiempo parejo, en el cual se cuidaron mucho y generaron pocas llegadas claras en los arcos.

Sin embargo el local marcó dos veces pero fueron anulados por posición fuera de juego a instancia del asistente, por ello se fueron al descanso 0 a 0.

En el complemento, otra vez todo fue parejo, sin embargo Carlos Morales Santos, técnico de Atlético San Pedro, mandó a la cancha a Gurrieri por Elías, 9 por 9, y en la primera que tuvo de cabeza infló las mallas para poner el 1 a 0.

Tiro intentó buscar la igualdad, pero siempre se topó con la férrea defensa local, igual, tuvo sus chances y no pudo definirlas. Para colmo quedó expuesto a los ataques del "millo" que tuvo transiciones rápidas.

Lucero apareció a los 32 para ampliar la diferencia y fue un golpe para el "lobo" sampedreño, porque sintió el cansancio y todo lo cuesta arriba que se comenzó a tornar la partida.

Sobre el final, Juan Méndez apareció para poner el tercer grito de Atlético San Pedro y cifras definitivas ante un buen marco de público.

En otros resultados, Atlético La Merced cayó como local ante Atlético La Esperanza por 4 a 1, Deportivo Rodeíto hizo lo propio frente a Independiente de San Pedro, también por 4 a 1, mientras que Atlético El Polo perdió con Atlético Providencia 3 a 2, completando Club Social y Deportivo Parapetí con Río Grande de La Mendieta por 2 a 2.