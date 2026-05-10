Lavalle vs Cuyaya es la atracción del domingo otoñal

Linda tarde de clásico. A pocos les importará el clima y tampoco el contexto futbolístico en el que llegan, pero esta tarde será especial para los aficionados porque se jugará una edición más del clásico barrial de la Liga Jujeña de Fútbol entre General Lavalle vs Atlético Cuyaya en "La Tablada" a partir de las 14.30 lo harán en femenino y desde las 16.30 en masculino. Y en la previa del trascendental encuentro, el técnico Iván Gallardo con el volante Alejandro Zequeiros representantes del "general" y el DT Pablo Miranda con el defensor Federico Genovese, ambos del "bandeño", refutaron el slogan "Rivalidad sí, violencia no" para vivir 90 minutos de paz en un espectáculo deportivo.

Tal es así que en la semana se diagramó el operativo de seguridad para el clásico. Sí, la Policía de la provincia y la Liga Jujeña de Fútbol diagramaron detalles de las medidas de prevención para un partido que espera tener gran convocatoria pese a las inclemencias del tiempo en un domingo otoñal.

Tal es así que se estableció que la colocación de banderas de ambas facciones será de 12 a 13 con la presencia policial y el encargado del estadio "La Tablada". Solo en ese horario se podrán colocar las banderas.

El ingreso al estadio para los simpatizantes de Lavalle será por avenida Córdoba y para los hinchas de Cuyaya será por avenida Santibáñez.

Se confirmó que las fuerzas de seguridad implementarán el programa "Tribuna Segura" controlando el DNI a cada simpatizante porsi registran antecedentes penales. También se realizarán controles de "alcoholemia" al ingreso del estadio. Los simpatizantes tanto al ingreso como al egreso del estadio serán acompañados por personal de seguridad. Recorriendo solo los lugares habilitados para cada una de las hinchadas.

Por otra parte, en la semana se emitió un comunicado en las redes sociales de la Liga Jujeña donde indica que tras la reunión del Consejo Directivo de la entidad madre del fútbol jujeño, los delegados de los clubes participantes definieron el nuevo valor para las entradas del fútbol infantil, los mismos serán de cuatro mil pesos ($4.000) entendiendo el difícil contexto económico para sostener el desarrollo de la actividad.

Luján y otro triunfo que lo mantiene líder

Cerrando la jornada del viernes, Deportivo Luján aseguró los tres puntos en el estadio "La Tablada" al superar por 2 a 1 a Malvinas en el duelo corres pondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura "Jesús 'Gringo' Flores" de la Liga Jujeña de Fútbol. Esta victoria lepermite a Luján seguir siendo líder en la Zona B.

Emanuel Vatt Castro y Fran cisco Camargo fueron los gole adores "granates", mientras que Tomás Rusitto aportó su festejo para los "héroes" que vienen teniendo un andar irre gular en la temporada 2026.