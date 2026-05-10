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FÚTBOL INTERNACIONAL

Gol, asistencias y récord de Messi en Inter Miami

"Leo" deslumbró en la victoria 4-2 de las "garzas" ante Toronto FC para reponerse por la fecha 12 de la MLS.

Domingo, 10 de mayo de 2026 00:00
GRAN TRIUNFO | GOL, DOS ASISTENCIAS Y RÉCORD DE MESSI EN EL TRIUNFO DEL INTER MIAMI ANTE TORONTO FC.

Era un partido para reponerse de esa dura derrota en el clásico ante Orlando City y cumplió. Y el Inter Miami respondió perfectamente, le ganó 4-2 a Toronto FC en Canadá, en la fecha 12 de la MLS, con Lionel Messi como figura, con un gol, dos asistencias y un récord, y una gran actuación de Rodrigo De Paul, quien también aportó un tanto y le dio el pase a "Leo" para el suyo.

Fue una victoria que el Inter Miami construyó con paciencia, porque no fue hasta los 22' que empezó a pisar el área. Había sido Toronto FC el que había dominado en esos primeros minutos, pero cuando las "garzas" empezaron a conectar pases y a ganar terreno, su rival empezó a mermar la intensidad. Y "Leo" empezó a advertir, con dos remates que se fueron desviados. Pero el que quebró la igualdad fue su compañero y amigo, De Paul, quien marcó un golazo desde afuera del área para el 1-0.

Ya en la segunda mitad, Inter Miami salió decidido a liquidar el encuentro. En apenas un minuto Messi agarró la pelota por derecha, encaró, acumuló marcas y dejó a Luis Suárez para el gol, pero abrió mucho el pie y la tiró afuera. Se olfateaba que el 2-0 estaba al caer. Y a los 55', tras una recuperación, "Leo" volvió a combinarse con Suárez y esta vez, el uruguayo, no falló. Con ayuda ambos de un jugador de Toronto FC, que se había quedado tirado y que los habilitó a los dos.

Ya era Messi la figura del partido. Porque todas las chances de gol que el Inter había tenido pasaron por sus pies. Así continuó, a los 72', asistió al recién ingresado Sergio Reguilón para el 3-0. Y dos minutos después, "Leo" obtuvo lo que merecía: su gol, el 4-0 para el Inter Miami y el récord de haberse convertido en el jugador que más rápido consiguió en la historia de la MLS las 100 contribuciones de gol. En este caso, un total de 59 tantos y 41 asistencias en 64 partidos disputados. Tuvo dos chances más el astro argentino, pero no pudo concretarlas. Un envión de Toronto FC en el final del partido -y un error grave en defensa de David Ayala- hizo que el resultado quedara en un 4-2. Tres puntos que le permiten al Inter Miami ubicarse como escolta de la Zona A de la MLS con 22 unidades, tres más que el tercero, New England Revolution (jugaba anoche), y a una del líder Nashville (también jugó anoche).

Italia: Flamante campeón Inter goleó a Lazio

EL CAMPEÓN | INTER, COMO VISITANTE, DERROTÓ AYER A LAZIO EN EL “OLÍMPICO” DE ROMA CON UN GOL DE LAUTARO.

Inter, flamante campeón de la Serie A, goleó 3 a 0 a Lazio como visitante, con un gol y una asistencia del bahiense Lautaro Martínez, en una jornada que también tuvo triunfos de Udinese y Juventus por la fecha 36 del fútbol italiano.

El conjunto de Milán, que ya había asegurado el título, abrió el marcador a los 6 minutos por medio de Lautaro Martínez, quien volvió a ser titular tras una lesión y llegó a 17 goles en el campeonato. Luego, el propio delantero argentino participó en la jugada del segundo tanto, convertido por Petar Sucic, mientras que Henrikh Mkhitaryan selló la goleada a los 75 minutos. Lazio terminó con diez jugadores por la expulsión de Alessio Romagnoli.

En otro de los partidos del día, Udinese venció 2 a 0 a Cagliari en Cerdeña, con goles de Adam Buksa e Idrissa Gueye, y trepó al noveno puesto de la tabla, con 50 puntos. Cagliari, en tanto, quedó 15° con 37 unidades y todavía no aseguró matemáticamente la permanencia.

Además, Juventus derrotó 1 a 0 a Lecce como visitante gracias a un gol tempranero de Dusan Vlahovic, a los pocos segundos de iniciado el encuentro, y consiguió tres puntos clave en la pelea por la clasificación a la próxima Champions League. Con este triunfo, la "vecchia signora" llegó a 68 puntos y subió al tercer lugar.

Con estos resultados, las principales posiciones quedaron así: Inter, campeón, lidera con 85 puntos; Napoli tiene 70; Juventus, 68; Milan, 67; Roma, 64; Como, 62; Atalanta, 55; Lazio, 51; y Udinese, 50. En la zona baja, Lecce suma 32, mientras que Cremonese tiene 28, Verona 20 y Pisa 18.

En España

En la liga española Barcelona lidera con 88 puntos en 34 partidos, seguido por Real Madrid, que tiene 77. Más atrás aparecen Villarreal, con 68; Atlético de Madrid, con 63; Betis, con 54; y Celta, con 50.

Hoy el "plato fuerte" será el clásico español que se jugará a las 16, en el "Camp Nou", por la fecha 35. Con la diferencia actual, Barcelona será campeón si gana o empata ante Real Madrid, mientras que el equipo blanco necesita imponerse para seguir con chances matemáticas.

Por su parte, ayer Real Sociedad y Betis igualaron 2 a 2 en San Sebastián. El conjunto andaluz ganaba con goles de Antony y Abde, pero el local reaccionó con tantos de Orri Oskarsson y Mikel Oyarzabal, de penal, en tiempo de descuento. Betis quedó quinto con 54 puntos, mientras que la Real Sociedad llegó a 44.

Además, Sevilla ganó como local 2 a 1 a Espanyol.

Goleada del City

Manchester City goleó 3-0 a Brentford, en condición de local, en el marco de la fecha 36 de la English Premier League, certamen que lo tiene como escolta a dos puntos del líder Arsenal.

El equipo del español Josep Guardiola venía de empatar 3-3 con Everton. Por ello, no se podía permitir perder puntos en estos cuatro partidos finales de la actual temporada.

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