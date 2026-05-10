Exitoso encuentro de mini en Monterrico

Organizado por la Municipalidad de Monterrico, se cumplió con creces con el Encuentro de Minibásquet en el marco de las actividades programadas por las Fiestas Patronales en honor a San Isidro Labrador. Hubo un buen marco en el tinglado municipal.

Participaron ocho equipos que durante toda la jornada de ayer compartieron el día jugando y confraternizando, ya que al tratarse de una categoría formativa, el objetivo es que puedan disputar la mayor cantidad de partidos posibles.

La jornada se desarrolló con el objetivo de generar experiencias, compañerismo y valores deportivos entre los más pequeños, además de rendir homenaje al santo patrono de Monterrico a través del deporte y la integración con el acompañamiento del Intendente Luciano Moreira.

El acto inaugural contó con la presencia del jefe de Gabinete, Claudio Alfaro; el director de Deportes, Bruno Guerrero; el jefe de Deportes, Elvio Martínez; la presidenta de la Liga Municipal de Básquet, Blanca Graciano; delegados de los equipos participantes, y el acompañamiento de Rubén Vera, titular de la Asociación de Árbitros y Planilleros de la provincia.

Desde el municipio destacaron la importancia de continuar fortaleciendo las actividades deportivas infantiles como espacios de inclusión, formación y contención para niños y jóvenes de la ciudad.

De este modo, el Jefe Comunal sigue apostando al deporte como una de las principales políticas públicas que viene empleando recordando que hace un par de semanas inauguró una cancha de fútbol 7 de césped natural con iluminación para que puedan seguir desarrollando las actividades las escuelas de fútbol.

El encuentro de minibásquet contó con la participación de escuelas de Monterrico, Abra Pampa, Perico, El Carmen y Los Lapachos.