Defensores de Yuto recibió subsidio

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, continúa impulsando acciones de acompañamiento y fortalecimiento a instituciones deportivas de toda la provincia. En ese marco, el ministro Normando Álvarez García entregó un subsidio al Club Defensores de Yuto.

Con el respaldo del gobernador Carlos Sadir, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con los clubes barriales, reconociendo el rol social, deportivo y comunitario que cumplen en cada localidad.

Durante la entrega del subsidio al Club Defensores de Yuto, Álvarez García destacó la importante tarea de contención que realizan estas instituciones. "Reciben a muchos niños y niñas, promoviendo la práctica deportiva y alejándolos de situaciones de ocio. Son una pieza fundamental para nuestra sociedad", expresó.

Asimismo, señaló que el acompañamiento del Gobierno no solo se traduce en asistencia económica, sino también en apoyo administrativo para que los clubes puedan regularizar su situación institucional y acceder a distintas herramientas y beneficios.

"Seguimos recorriendo el territorio y trabajando sobre las necesidades que surgen en cada lugar. Estos aportes se vienen realizando desde hace varios años y vamos a continuar fortaleciendo esta política pública", afirmó.

Por su parte, el presidente del Club Defensores de Yuto, Juan Ruiz, agradeció el acompañamiento provincial y destacó que el subsidio permitirá afrontar gastos fundamentales para el funcionamiento de la institución, como el transporte y las actividades deportivas.

Además, remarcó la importancia del trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia, la Secretaría de Deportes y el municipio local para continuar creciendo como club. Acompañó la actividad el intendente de Yuto, David Abraham.