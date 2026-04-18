Podio de los jujeños en el Regional de Salta

Buena performance de los integrantes de la escuela de taekwondo "Choi Hong Hi" en el 21° Campeonato de los Valles Calchaquíes, desarrollado en la ciudad de Cafayate, provincia de Salta. "Fue un certamen competitivo al cual siempre vamos y logramos varios podios", apuntó el entrenador Luis Armella.

El Regional tuvo la presencia de varias escuelas e instructores de diversos puntos de Salta, Tucumán, Catamarca y Jujuy, demostrando el compromiso y el crecimiento conjunto del trabajo de toda esta parte del país que tuvo el importante trabajo en la organización del SabumNim Alejandro Sarapura, VI dan, y la fiscalización del Gran Master Fausto Mercado, IX dan.

Por eso, Armella remarcó que "estos encuentros son fundamentales para seguir compartiendo experiencias, una competencia sana y sobre todo el desarrollo entre provincias hermanas, ya que hubo un buen marco de competidores que dijeron presentes en diferentes categorías tanto varones como mujeres", detalló.

Entre los jujeños de la escuela Choi Hong Hi, Martin Fernández salió campeón en lucha y quedó segundo en forma, por su parte Gisel Quispe, también ganó en lucha y fue subcampeona en forma, Sergio Quispe quedó tercero en lucha y tercero en forma, todos tuvieron a Roberto Trigo como coach, mientras que Luis Armella fue como director de la institución que trabaja en Club Atlético Gorriti.

"Tuvimos un buen nivel de competencia, en líneas generales fue muy positivo porque se trató del primer torneo fuerte, venimos de una pretemporada exigente en la cual nuestros taekwondistas trabajaron para estar a la altura de las exigencias", subrayó el entrenador.

Ahora "retomamos los entrenamientos pensando en las próximas presentaciones que vamos a tener, será un 2026 con muchas actividades y la idea es poder estar presentes en la mayoría", finalizó Luis Armella.