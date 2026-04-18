Malvinas y una ajustada victoria

En Palpalá, Malvinas fue quién tuvo la iniciativa pero la más clara se le presentó inesperadamente a González, el atacante de Palermo que encaró pero su remate lo tapó Corbalán en el mano a mano. La respuesta llegó en los pies de Rivero pero definió por encima del golero y la pelota se fue ancha. Después un desborde de Iturbe le sirvió a Rivero nuevamente que se anticipó Rivero y otra vez intervino el arquero del "canario" para tapar la intención.

Antes del final un centro pasado para Luciano Ibarra que se arrebató y definió mal frente al arco y sin marcas en el "canario". Y Rivero otra vez quiso sorprender en los "héroes" con un derechazo que se fue cerca del parante.

En el epílogo fue más intenso e Iturbe tuvo una clara chance pero remató afuera increíblemente en Malvinas. Y después González tuvo su gol en Palermo pero el travesaño le negó el grito. El guardametas visitante Castaño le sacó la pelota del ángulo a Sanguezo en un tiro libre. Y a los 24' de un córner y cabezazo de Vilte le pegó en la mano a Casimiro donde Terán sancionó penal que Rivero lo cambió por festejo para los "héroes". Y dos minutos después Rada encontró un rebote de Ibáñez y puso el 2 a 0 del local.

Encima para los "canarios" se fue expulsado Víctor Galarza por doble amarilla pero fue para mejor. Palermo reaccionó y descontó en una contra con Agustín Castaño y se puso al tiro del empate pero no le alcanzó el tiempo.

Ayer también Gorriti venció 2-0 a El Cruce y se afianza en la cima de la Zona B. Los goles fueron anotados por León y Hualpa en el "Fausto Tejerina". Así también Cuyaya goleó por 3-0 a San Francisco en "La Tablada" con goles de Canaza, Jerez y Guzmán.

Otro de los partidos fue entre General Lavalle y Los Perales que empataron 4 a 4 en el estadio "Libero Bravo". Para el "general" convirtieron Tolaba, Alejandro Zequeiros y Sebastián Zequeiros por duplicado, mientras que para el "gaucho" marcaron Carlos Jurado, Nicolás Guzman, Pablo Jauregui y Sergio López.

Compromiso asumido

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña se reunió con el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García y el secretario de Deportes Luis Calvetti en donde se trazaron tareas en conjunto en beneficio del fútbol jujeño. Uno de los objetivos es seguir potenciando el rol de los clubes como herramienta de contención de los niños y jóvenes mediante el deporte.

"Fue muy importante esta instancia de charla e intercambio ya que el trabajo en conjunto nos permitirá seguir dando contención a los niños y jóvenes que concurren a los clubes, porque el rol que cumplen es vital para estos tiempos difíciles", señaló Fin presidente de la Liga Jujeña. Por último agregó "queremos agradecer a los funcionarios provinciales que muestran un gran compromiso con nuestra entidad para seguir trabajando en conjunto ya que es la única manera de salir adelante y buscando un crecimiento de todos los clubes", selló.