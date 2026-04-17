Luciana Álvarez fue la deportista destacada 2025

Luciana Álvarez fue elegida como la deportista del año 2025 y recibió el San Francisco de Asís de oro durante la edición 29 de los premios que otorga la Escuela de Niño Fútbol 2000. En deporte social, la Liga de Newcom de Alto Comedero fue reconocida con la placa dorada en las instalaciones del Centro Cultural "Éxodo Jujeño".

Alegría, emoción, muchos aplausos durante la cita del deporte jujeño a lo largo de la tarde noche de nuestra Capital con la presencia de los deportistas de diferentes disciplinas que con mucho esfuerzo lograron representar a la provincia a nivel regional, nacional e internacional.

La taewondista de La Quiaca, fue la mejor de la temporada pasada por los logros que obtuvo, pero además por el importante trabajo que viene desarrollando desde hace años en esta rama de las artes marciales perteneciendo a la escuela Yom-Chi, y siendo tercer dan ITF.

Con numerosos oros a nivel regional, nacional, estuvo en el último mundial de Barcelona, España, Luciana Álvarez se quedó con el máximo galardón de los San Francisco.

Pero no fue la única que festejó, ya que en el plano social, la Liga de Newcom de Alto Comedero también se llevó el San Francisco de Asís de oro, porque a través de esta nueva disciplina cientos de mujeres y hombres adultos y adultos mayores hacen de cada encuentro un momento de recreación, socialización, integración y sobre todo actividad física diciéndole si a una vida saludable y en armonía.

Por otro lado, se le otorgó a Santino Torena el premio revelación deportivo mientras que a Gabriela Toledo, el San Francisco de Asís a la trayectoria por la constancia, los resultados logrado a lo largo de su carrera, pero principalmente por su constante enseñanza con esa humildad que a la profesora de la Dirección de Deportes de la municipalidad de Palpalá la caracteriza.

Cada deportista estuvo acompañado por su familia, lo cual le dio el marco esperado por parte de la organización a esta edición 29 de los premios.