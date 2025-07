"El plantel está bien", manifestó Francisco Molina

El mediocampista de Gimnasia, Francisco Molina le contó a El Tribuno de Jujuy cómo está el grupo luego de la dura e injusta derrota sufrida: "Estamos bien de la cabeza. El plantel está bien. Nadie dijo que iba a ser fácil. Estamos en una posición de privilegio. Hacía mucho que la institución no estaba en la cima de la tabla y vamos a trabajar para mantenernos ahí arriba".

El próximo domingo desde las 18:15 Gimnasia recibe a Colon, de mal presente, buscando volver a ganar en el "23 de Agosto" luego de 4 empates al hilo. "Vamos a trabajar mucho con el videoanalista y el cuerpo técnico para corregir los errores y volver a sumar de a 3 en nuestra casa y con nuestra gente, que es lo que todos queremos. Ningún equipo del Nacional B es fácil, fíjate que Cadu pelea el descenso y nos hizo un partidazo en nuestra casa. Estamos con los pies sobre la tierra y queremos volver a ganar porque lo necesitamos", aseguró el volante zurdo.

El mediocampista que anotó un gol este torneo, en la fecha 13 en la victoria ante Gimnasia de Mendoza en Jujuy se refirió al desarrollo del encuentro ante el "gasolero": "Nos vamos con un sabor amargo porque creemos que merecíamos un punto. Hicimos un gran partido, más en el segundo tiempo donde nos acomodamos mejor y ellos se defendieron bien. Tuvimos posesión de pelota y creamos 6 o 7 situaciones muy claras que no pudimos concretar. Ellos golpearon primero en la única que llegaron y se nos hizo cuesta arriba el partido".

Sin dudas que una de las principales falencias del "lobo" en esta racha de 4 sin ganar y sólo un gol convertido es la falta de eficacia, que se reiteró en la caída del domingo en el Alfredo Beranger. "La diferencia fue la contundencia. Ellos tuvieron una sola llegada y la concretaron. Nosotros en el primer tiempo tuvimos varios remates al arco y un par de diagonales del 'Pulga' Velazquez En el segundo fue todo nuestro con varias situaciones que no convertimos. Vamos a tratar en la semana de ajustar ese toque final que nos está faltando para abrir el partido antes que lo haga el rival".

Para enfrentar a Temperley, Módolo sorprendió con 5 cambios, uno fue el regreso de Milton Alvarez en el arco y el resto modificaciones tácticas. Molina explicó qué encontró el equipo con las variantes de nombres y de esquema: "Tuvimos buena posesión de pelota con un 4-2-3-1, con muchos movimientos y diagonales. Sólo nos faltó convertir, que es lo que nos viene costando hace 3 fechas. Cuando convertimos primero somos otro equipo y al rival se la hace muy difícil empatarlo".

Además, el futbolista que está en Gimnasia desde principios de 2024 reveló los motivos que adujo Pablo Gimenez para no sancionar el penal sobre Gustavo Fernandez con el marcador en cero: "El árbitro se comió un penal, fue clarísima la falta con un claro agarrón de la camiseta. Amaga a cobrarlo, se pone el pito en la boca y no sabemos por qué no lo cobra. Giménez nos dijo que vio el agarrón pero que se tira y simula. Para nosotros es penal porque no lo deja girar y definir de frente al arco. De todas maneras, nosotros estamos ajenos a las decisiones de los árbitros y trabajamos para ganar cada partido".