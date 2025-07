Huracán le dio otro duro golpe al Boca de Miguel Russo

Boca Juniors cayó por 1 a 0 ante Huracán, en el estadio "Tomás Adolfo Duco", por la tercera fecha del Torneo Clausura 2025 y llegó a once encuentros sin victorias. El único gol de la noche fue convertido por el mediocampista Matko Miljevic, a los 19 minutos del complemento, con un gran remate desde el borde del área.

Con el triunfo, Huracán sumó sus primeros puntos del certamen y llegó a la undécima posición, con tres unidades, mientras que Boca sigue sin poder ganar y es decimotercero en la zona A, con dos puntos.

En la próxima fecha, el "xeneize" recibirá a Racing el sábado a las 16.30, mientras que el "globo" visitará a Tigre el viernes a las 19.

La primera llegada del partido fue para el "Globo", a los cinco minutos del primer tiempo. Tras un centro del volante Leonardo Gil desde el costado izquierdo del área, el defensor Nehuén Paz ganó de cabeza sobre el primer palo y su disparo se fue cerca del travesaño.

Ocho minutos más tarde, un remate desde el costado izquierdo del área del extremo Rodrigo Cabral fue desviado por el defensor Luis Advíncula, tomó altura y terminó impactando en el travesaño.

A los 14 minutos de la primera etapa, desde un córner, un cabezazo del defensor Favio Pereyra fue desviado y terminó siendo despejado con el pie por el arquero Agustín Marchesín, de buena reacción.

Boca tuvo su único acercamiento de la primera parte a los 23 minutos, con una chilena improvisada del mediocampista Tomás Belmonte.

Dos minutos después, el volante Matko Miljevic combinó por izquierda con Cabral y culminó la jugada con un remate bajo al primer palo, contenido por Marchesín.

Con tiempo cumplido, un pase filtrado habilitó al delantero Matías Tissera, que salió hacia el costado derecho y quiso rematar bajo entre las piernas del arquero Agustín Marchesín, que achicó y se quedó con el remate.

Ya en la segunda parte, el primer acercamiento fue del local. A los 16 minutos, Ibáñez presionó, robó la pelota al volante Leandro Paredes y puso un centro atrás para el volante Leonardo Gil, cuyo remate bajo al primer palo fue detenido por Marchesín. El único gol de la tarde/noche llegó a los 19 minutos. Miljevic apareció libre a metros del área, capturó una pelota suelta y metió un gran remate a media altura, que entró por el poste derecho de un Marchesín que nada pudo hacer. Diez minutos después, una buena presión alta permitió el desborde del lateral Tomás Guidara, que puso un centro atrás que fue desviado. El rebote fue rematado por el delantero Eric Ramírez, con un tiro bajo que fue tapado por el guardameta "xeneize".

River Plate no pudo con San Lorenzo

EMPATE EN EL “MONUMENTAL”

En el cierre de la jornada dominguera, en el estadio “Monumental”, River Plate no pudo con San Lorenzo de Almagro, empatando cero a cero. En el primer tiempo no pasó nada, salvo un golazo de Enzo Pérez que fue anulado porque en el inicio de la jugada hubo off side. El “millonario” tuvo la iniciativa, pero nunca claridad en los últimos metros ante un rival que supo defender lejos del arco de Gill.

Precisamente, el “cuervo” se mostró tranquilo en todo momento, sabiendo que la “presión” por buscar los tres puntos recaía sobre el dueño de casa. En el complemento, el equipo de Marcelo Gallardo continuó manejando el tiempo y el espacio.

Borja, que ingresó por el lesionado Salas, fue el referente de área, pero no incidió demasiado. El local buscó y buscó, pero continuó fallando en la elaboración del juego, algo que ni siquiera pudo modificar con el ingreso de “Pitty” Martínez ni el juvenil Meza. Mientras hoy se cerrará la jornada con los siguientes duelos: a las 16, Deportivo Riestra vs. Atlético Tucumán, a las 18, Central Córdoba de Santiago vs. Defensa y Justicia, y a las 20, Banfield vs. Barracas Central.