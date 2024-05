"Hay que tratar de ganar"

Lejos de casa a Gimnasia y Esgrima le cuesta. De ocho partidos que disputó hasta el momento, ganó solamente uno y empató dos, por lo que hace cinco fechas que no gana y mañana ante Quilmes desde las 19 buscará volver a ganar.

"Hay que tratar de ir a ganar", fue lo primero que dijo Mauro Osores, defensor del "lobo", agregando que "tenemos un partido muy importante, ante un rival que juega bien y vamos a tomarlo con la seriedad que corresponde y la concentración".

Consultado sobre lo que le cuesta a Gimnasia sumar afuera, el central reconoció que "la categoría es así, a todos de visitante les cuesta ganar, pero mejoramos, salvo contra Ferro que no éramos nosotros, por lo que hay que corregir cosas, pero debemos hacer el mismo juego que hicimos contra Gimnasia y Tiro en Salta o con Güemes, hay que tratar de ir a ganar el partido", remarcó dejando en claro que no deben especular.

Claro que se sabe, jugar la Primera Nacional no es para cualquiera, "en lo personal contento porque se lo ve bien a todos y en lo grupal estamos haciendo bien las cosas, el Nacional B es muy duro, una categoría donde se lucha mucho, al que le gusta el fútbol trabado, particularmente me gusta, no podés perder de local y sacar puntos de visitante", opinó Osores.

El "lobo" viene de ganar el fin de semana, "era lo primordial, lo hablamos todos los días, la media inglesa, ganar de local y sumar de visitante", resaltó el central de Gimnasia al tiempo que se refirió al técnico Matías Módolo, "tiene muy en claro lo que quiere, lo dijo desde el primer día, que veía jugadores con calidad, había que confiar en nosotros porque hay con qué, y hoy con Matías estamos muy bien".

Los últimos tres puntos a Gimnasia lo depositaron en zona de Reducido, "siempre miramos la tabla, pero nos propusimos ir partido a partido, cada vez que ganamos como nos acercamos, contra San Miguel fue fundamental eso, ahora vamos a ir a buscar jugar al fútbol", finalizó Osores.

El plantel entrena hoy y luego parte rumbo a Buenos Aires.