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Aprovecharon la final del Mundial para robar en la casa de Wanda Nara

La mediática aseguró que sus hijos están siendo cuidados por custodia policial.

Lunes, 20 de julio de 2026 16:46

La empresaria y mediática Wanda Nara sufrió un robo en su residencia de campo ubicada en Milán, Italia, mientras se encontraba en Estados Unidos viendo la final del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey.

El hecho fue perpetrado por tres delincuentes mientras que sus hijos, producto de su relación con Maxi López y Mauro Icardi, se encontraban en la casa bajo el cuidado de su abuela, Nora Colosimo.

La noticia fue confirmada este domingo, a horas de finalizado el mundial, por la propia Wamda a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, en el cual detalló lo sucedido: "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final entraron 3 personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá, que está con ellos".

En la misma línea, agradeció la asistencia brindada por las fuerzas de seguridad italianas: "Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos". 

Según su relato, los ladrones robaron documentos valiosos de la familia: "Maxi y yo estamos buscando un vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia".

Nara enfatizó la importancia de la seguridad de sus hijos, por sobre lo material: “Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo. Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas; entre todos se tranquilizaban”.

Además, confirmó la existencia de material fotográfico de los delincuentes: “Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento. ¡Espero que pronto los encuentren!”.

Finalmente, la mediática cerró su comunicado con una reflexión: “Gracias por tantos mensajes. Lo material se recupera”

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