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Cazzu reveló cómo Jujuy inspiró “Latinaje”

En una entrevista con MTV Latinoamérica, Cazzu reveló que los paisajes, sonidos y vivencias de Jujuy fueron parte fundamental de la inspiración detrás de Latinaje, su último y exitoso trabajo discográfico.

Viernes, 08 de mayo de 2026 17:54

La artista Cazzu reveló en una entrevista con MTV Latinoamérica que gran parte de la inspiración de Latinaje nació de sus raíces y de las distintas regiones de Jujuy.

Durante la charla en MTV Lado B, la cantante jujeña definió su conexión con el entorno natural y cultural del norte argentino con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: “Soy una hada de la selva”. Además, explicó que detrás del álbum existen experiencias personales, historias y emociones que marcaron el proceso creativo del proyecto.

“Latinaje” combina ritmos y sonidos inspirados en las yungas, la puna y la quebrada jujeña, junto a influencias de distintos países latinoamericanos, consolidándose como uno de los trabajos más exitosos y personales de la artista.

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