Cazzu reveló cómo Jujuy inspiró “Latinaje”

La artista Cazzu reveló en una entrevista con MTV Latinoamérica que gran parte de la inspiración de Latinaje nació de sus raíces y de las distintas regiones de Jujuy.

Durante la charla en MTV Lado B, la cantante jujeña definió su conexión con el entorno natural y cultural del norte argentino con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: “Soy una hada de la selva”. Además, explicó que detrás del álbum existen experiencias personales, historias y emociones que marcaron el proceso creativo del proyecto.

“Latinaje” combina ritmos y sonidos inspirados en las yungas, la puna y la quebrada jujeña, junto a influencias de distintos países latinoamericanos, consolidándose como uno de los trabajos más exitosos y personales de la artista.