Miley Cyrus tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La cantante estadounidense Miley Cyrus, quien saltó a la fama por interpretar a Hannah Montana en la serie de Disney Channel, inmortalizará su carrera artística con el honor de tener su estrella en el prestigioso Paseo de la Fama de Hollywood. Se convierte en la primera persona nacida en la década de los 90 y una de las artistas más jóvenes en conseguir su propia estrella.

El medio internacional Variety comunicó en una información exclusiva que la ceremonia se llevará a cabo el próximo 22 de mayo a las 11:30 de la mañana PT.

La artista internacional consigue su estrella a poco de celebrar las dos décadas del estreno de Hannah Montana y tras consagrarse con tres premios Grammy, luego de varios años de ser nominada pero sin ganarlos.

En una entrevista que realizó el pasado julio de 2025, Miley habló sobre sus primeros pasos en Hollywood, recordando con amor haber recorrido el boulevard junto a su padre Billy Ray Cyrus: “Estar ahora inmortalizada en este legendario bulevar, rodeada de los íconos que me inspiraron, se siente como un sueño”, expresó.