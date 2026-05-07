Shakira anunció un tema para el mundial

La artista colombiana Shakira confirmó su regreso musical a la Copa Mundial 2026 de la FIFA mediante una publicación en su cuenta de Instagram. El extracto audiovisual presenta la canción titulada 'Dai Dai', la cual funcionará como el himno oficial del torneo mundial de fútbol. Este anuncio termina con los rumores generados tras la actualización de su perfil digital y las recientes publicaciones de la organización deportiva.

Los seguidores de la barranquillera esperaban esta noticia luego de su icónica trayectoria en eventos previos realizados en Sudáfrica y Brasil. La producción musical completa estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo jueves 14 de mayo según la artista.

Rodaje en el Estadio Maracaná

El video promocional de la nueva melodía mundialista muestra locaciones filmadas en el emblemático Estadio Maracaná ubicado en Brasil. Shakira aparece en el centro de la cancha luciendo un traje de colores amarillo y azul mientras ejecuta una coreografía rítmica. Un grupo de bailarinas acompaña a la intérprete durante las escenas capturadas sobre el césped del mítico escenario deportivo.

Diversas fuentes técnicas confirmaron que el equipo de producción trabajó bajo estrictas medidas de seguridad para evitar filtraciones previas del material audiovisual. Este proyecto representa la cuarta colaboración de la cantante con la FIFA tras sus éxitos en años anteriores dentro del ámbito deportivo.

Participación de Shakira en Mundiales

Shakira ha consolidado un legado histórico en las Copas del Mundo a través de tres presentaciones icónicas: primero en la final de Alemania 2006, donde interpretó una versión especial de Hips don't Lie junto a Wyclef Jean; posteriormente en Sudáfrica 2010, cuando paralizó al mundo en la clausura de Johannesburgo con el vibrante Waka Waka junto a Freshlyground y un gran elenco local; y finalmente en Brasil 2014, ocasión en la que se unió a Carlinhos Brown para presentar La La La, un éxito derivado de su producción discográfica de 2012.

Organización del torneo en tres naciones

La edición número 23 del certamen futbolístico se desarrollará por primera vez en tres países anfitriones de forma simultánea y coordinada. Estados Unidos, México y Canadá recibirán a las selecciones clasificadas entre los meses de junio y julio del año dos mil veintiséis.

El formato expandido contará con dieciséis ciudades sedes distribuidas estratégicamente para albergar los encuentros de las mejores selecciones del planeta fútbol. Nueva York, Los Ángeles y Ciudad de México encabezan la lista de urbes que recibirán a miles de aficionados durante la competencia. Este torneo marcará un hito histórico al integrar infraestructuras de primer nivel en toda la región de América del Norte.