"Microluna Azul" el fenómeno astronómico que se podrá ver este 31 de mayo

El calendario astronómico de 2026 tiene reservado un cierre de mayo espectacular. Durante las últimas noches del mes, la Tierra será testigo de una "Microluna Azul", un nombre que suena a ciencia ficción pero que tiene una explicación científica fascinante y una belleza visual única para quienes sepan observar.

Lo primero que hay que aclarar es que la Luna no cambiará su tonalidad. En astronomía, se llama "Luna Azul" a la segunda luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario. Como ya hubo un plenilunio el pasado 1º de mayo, este segundo evento del día 31 se gana el apodo.

Lo de "micro" tiene que ver con la distancia. Al contrario de la popular "Superluna" (cuando el satélite está muy cerca de la Tierra), el domingo 31 la Luna se encontrará en su apogeo, el punto más alejado de su órbita, a unos 406.126 kilómetros de nuestro planeta.

Debido a esa distancia, será la luna llena más pequeña de todo el 2026. Se verá un 5,5% más chica en su diámetro y brillará un 10,5% menos de lo habitual, ofreciendo una apariencia más sutil y delicada en el firmamento.

Aunque las lunas azules ocurren cada dos o tres años, y las microlunas una vez por año, la combinación de ambas es lo que vuelve a este evento algo especial: la coincidencia de una "Luna Azul" que además sea la "Microluna" del año solo sucede, aproximadamente, cada 5 o 10 años