La evolución de Lionel Messi en los Mundiales

Con el Mundial cada vez más cerca, mirar hacia atrás también es una forma de entender el camino. Y si hay una historia que se puede contar a través del tiempo, y hasta de las figuritas, es la de Lionel Messi con la Selección Argentina.

Desde aquel debut juvenil en Alemania 2006 hasta la consagración en Qatar 2022, el rosarino atravesó distintas etapas: promesa, figura, capitán y finalmente campeón del mundo.

Y el recorrido del argentino en el certamen mundialista continuará en este 2026. Por eso, repasamos cómo se vio Messi a lo largo de los Mundiales, pero a través de los álbumes de figuritas, donde quedó retratada cada versión de su historia con la celeste y blanca.

Alemania 2006: el comienzo de todo

Con apenas 18 años, Messi tuvo su primera experiencia mundialista. Usando la camiseta número 19, disputó sus primeros minutos en una Selección repleta de figuras.

Jugó tres partidos, pero dejó su marca con un gol y una asistencia. Argentina llegó hasta los cuartos de final, donde quedó eliminada por penales ante Alemania. En ese equipo, Messi todavía no era titular indiscutido ni capitán, pero ya empezaba a asomar el talento que marcaría una era.

Sudáfrica 2010: de promesa a figura

Cuatro años más tarde, Messi (22) llegó como una de las grandes figuras del fútbol mundial. Con la número 10 en la espalda, asumió un rol mucho más importante dentro del equipo, portando la cinta de capitán en un encuentro.

Disputó todos los partidos, aunque no logró convertir goles. Argentina volvió a caer en cuartos de final, nuevamente ante Alemania, esta vez por un contundente 4-0. A pesar del resultado, el protagonismo de Messi dentro del equipo ya era total.

Brasil 2014: el líder de una Selección finalista

En Brasil se vio una de las mejores versiones de Messi (26) en un Mundial. Ya como capitán absoluto, lideró a la Selección tanto dentro como fuera de la cancha.

Jugó todos los partidos y fue determinante en la fase de grupos, con goles clave. Argentina llegó a la final, donde cayó por 1-0 ante Alemania en el tiempo suplementario. A pesar de la derrota, Messi fue elegido como el mejor jugador del torneo. Marcó cuatro tantos en esta edición.

Rusia 2018

El Mundial de Rusia mostró una Selección irregular, con un rendimiento colectivo que nunca terminó de consolidarse.

Messi (30), nuevamente capitán, disputó todos los encuentros y convirtió un gol. Argentina logró avanzar a octavos de final, donde quedó eliminada ante Francia en un partido que terminó 4-3.

Qatar 2022: la consagración

El punto más alto de la historia. Con experiencia, liderazgo y un equipo consolidado, Messi, con 35 años, llegó a su quinto Mundial como el gran referente.

Capitán en todos los partidos, fue protagonista absoluto: goles, asistencias y momentos decisivos en cada fase. El '10' marcó 7 goles en 7 encuentros disuputados.

Argentina se consagró campeón del mundo tras vencer a Francia por penales en la final, cerrando una historia que parecía pendiente.

¿Y 2026? La próxima figurita

Esta edición especial corresponde a la colección GOLD del álbum Panini FIFA World Cup 2026, destinada principalmente al mercado de Estados Unidos, según reveló el periodista y coleccionista Gian Franco Zelaya en sus redes sociales. El detalle clave es su fondo dorado, que la diferencia de la figurita estándar que circulará en Sudamérica y Brasil, donde el diseño tendrá un fondo celeste, como el resto.

En cuanto a la estética, la imagen muestra a Messi de frente, con la camiseta de la Selección Argentina y los símbolos de campeón del mundo bien visibles. El escudo con las estrellas, el parche FIFA y su presencia central refuerzan la idea de homenaje a su carrera. Además, se suman datos personales como fecha de nacimiento, altura, peso y su club actual, Inter de Miami, completando una figurita que apunta a ser histórica.

La empresa Panini ya confirmó que el álbum del Mundial 2026 romperá todos los moldes. La ampliación a 48 selecciones obligó a rediseñar por completo el formato, dando como resultado una edición imponente:

980 figuritas (casi un 50% más que en Qatar 2022)

112 páginas

Sobres con 7 figuritas

18 jugadores por selección

Foto grupal por equipo

Escudos brillantes especiales