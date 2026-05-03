Las mejores fotos del recital de Shakira en Río de Janeiro

Shakira se presentó este sábado en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en un show gratuito que reunió a una multitud de fanáticos de toda América Latina.

La presentación también representó la vuelta de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, luego de los conciertos que Shakira había realizado meses atrás en El Salvador y México.

Con la expectativa de una convocatoria masiva, el show en Copacabana busca convertirse en el más multitudinario de toda su carrera artística.

El concierto comenzó media hora después de la prevista (21:45) por las presentaciones de artistas invitados y DJs locales que animaron la previa sobre el imponente escenario montado frente al mar.

El inicio de la presentación fue anunciado con un espectacular show de drones, que en conjunto formaron la silueta de la artista.

Con una puesta en escena de gran nivel y un repertorio cargado de éxitos, la artista colombiana brinda un show impactante con los éxitos más celebradas por sus seguidores: Abrió el espectáculo con La fuerte y luego siguió con los grandes éxitos Girl like me, Las de la intuición, Estoy aquí, Empire, Inevitable, Te Felicito, TQG, Don’t Bother, Acróstico, Copa vacía, La bicicleta y La tortura, entre otras.

Medios locales dieron a conocer que miles de fans de Shakira viajaron desde distintos puntos de Brasil y de otros países para verla en vivo.

Según las proyecciones de los organizadores, más de tres millones de personas se reunieron en la playa para disfrutar del espectáculo y acompañar cada uno de los grandes éxitos de la barranquillera en una noche histórica, a la altura de las presentaciones de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025.