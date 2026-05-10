Dua Lipa demandó a Samsung por usar su imagen sin permiso

La cantante Dua Lipa presentó una demanda por 15 millones de dólares contra la empresa tecnológica Samsung, a la que acusa de haber utilizado su imagen sin autorización para promocionar televisores.

La denuncia fue presentada el viernes ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

En ella, la cantante afirma que la empresa usó una foto con copyright de su rostro en la parte frontal de las cajas que contenían televisores Samsung, y que luego distribuyó y comercializó ese empaque junto con los productos.

Según el documento judicial, la imagen fue tomada entre bastidores del festival Austin City Limits en 2024 y es propiedad de la artista.

La artista asegura que no tuvo conocimiento del uso de su fotografía hasta aproximadamente junio de 2025, momento en el que solicitó a Samsung que dejara de utilizarla. La empresa, según la demanda, rechazó ese pedido.

La demanda presentada en California alega que una fotografía con copyright de la cantante fue destacada en cajas de televisores Samsung sin autorización (REUTERS/Francis Mascarenhas)

“La cara de la señorita Lipa fue utilizada de manera prominente en una campaña de marketing masivo para un producto de consumo sin su conocimiento, sin contraprestación alguna y sin que ella tuviera ninguna participación, control o injerencia”, señala la presentación judicial, recogida por Variety.

La demanda califica la respuesta de Samsung ante las solicitudes de cese como “desdeñosa e insensible” y sostiene que los televisores y su empaque siguen siendo comercializados en todo el país.

Por esa razón, el escrito alega que la compañía se ha beneficiado y continúa beneficiándose “inmensamente” de la impresión de que la cantante respalda sus productos, cuando en realidad no existe tal acuerdo.