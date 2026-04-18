El desesperado pedido de Brian Sarmiento tras ser notificado en Gran Hermano

Brian Sarmiento fue notificado formalmente este 17 de abril dentro de Gran Hermano (Telefe) por una deuda alimentaria que mantiene con su expareja, Tessie Poza, en relación con la manutención de su hija.

En LAM (América TV), Pepe Ochoa retomó la información que había dado Santiago Riva Roy en DDM (América TV) y aportó nuevos detalles sobre la situación judicial que involucra al exfutbolista.

Según explicó el panelista, no solo fue notificado por el embargo sobre el dinero que percibe en el reality, sino que además ya tomó cartas en el asunto desde el plano legal. De acuerdo a lo que se comentó al aire, Sarmiento decidió apelar la medida, buscando revertir o al menos revisar la resolución que impacta directamente en sus ingresos actuales.

“Hay un tema legal por el tema de los alimentos. Tessie le pidió a sus abogados que le embarguen el sueldo a Brian; se mandó el embargo a Kuarzo y Telefe. Lo notificaron del tema. Lo que piden las madres de las hijas de Brian es que, como cobra seis millones de pesos por mes y no paga hace mucho tiempo, el dinero que cobra en Gran Hermano se deposite en una cuenta que dispone la Justicia, para que vaya a las hijas y así cancelar la deuda", expuso Pepe sobre la decisión de la expareja que vive en Alemania.

Ochoa reveló la contundente medida que tomó Brian al enterarse: "A él lo notificaron, firmó el papel. Él pide que se revoque el pedido y apeló a esta situación. La primera parte del embargo ya fue transferida por Kuarzo a la cuenta judicial alimentaria, y ahora la jueza autorizó la transferencia a Tessie"