Mau y Ricky estrenaron una canción muy personal que el mayor de los hermanos le escribió al menor

Mau y Ricky Montaner acaban de estrenar “Las flores”, una emotiva canción que Ricky le dedica a Mau y que habla sobre lo más valioso de sus vidas: poder compartir la música con su hermano.

“Las flores” es una balada soft que suma elementos electrónicos. Sobre esta base, los hijos de Ricardo Montaner hablan sobre su camino en la música, los momentos compartidos y la creatividad que los une.

“Esta canción se la escribí a Mau”, se puede leer al comienzo del videoclip que muestra, además, imágenes de archivo de diferentes momentos de su carrera, fotos de su niñez y videos de su comienzo en esta industria.

“Las flores” es el adelanto del nuevo disco de Mau y Ricky que verá la luz el 28 de mayo. En Buenos Aires ofrecerán la “Listening Experience”, una función íntima será el 1 de mayo a las 21:00 hs en la Sala SinPiso (Palermo, CABA).

Además de Buenos Aires, esta gira íntima pasará por Asunción (2 de mayo), Montevideo (3 de mayo), Santiago de Chile (6 de mayo), Lima (7 de mayo), Bogotá (8 de mayo) y terminará en Ciudad de México el día del lanzamiento del álbum.