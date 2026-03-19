Ian Lucas ganó MasterChef Celebrity

Ian Lucas actor, cantante y youtuber se consagró como el gran ganador de MasterChef Celibrity tras una final cargada de emoción, en la que logró destacarse frente a sus competidores.

Durante la última gala, el flamante campeón presentó un menú que fue valorado por el jurado por su técnica, creatividad y presentación.

A lo largo de la competencia, Lucas mostró una evolución constante, superando distintos desafíos y posicionándose como uno de los favoritos del público.

La final mantuvo en vilo a los espectadores, quienes siguieron de cerca cada instancia hasta el anuncio del ganador, en una definición que combinó tensión y emoción.

Con este triunfo, Ian Licas se suma a la lista de campeones del popular reality gastronómico y consolida su proyección en el mundo de la cocina.

