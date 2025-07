“Barbie” tendrá una nueva película tras su éxito en 2023

A dos años del estreno de la versión live-action de Barbie, el personaje creado por Mattel se prepara para regresar a la pantalla grande bajo un nuevo formato.

Illumination, el estudio responsable de la franquicia de los Minions, y Mattel Studios han concretado un acuerdo para producir el primer largometraje animado para cine de la muñeca.

La noticia marca un nuevo capítulo en la historia de Barbie, que desde 1959 se ha consolidado como líder mundial en la categoría de muñecas y como una de las marcas infantiles más reconocidas en redes sociales.

Hasta ahora, Barbie ha aparecido en 52 filmes animados lanzados para televisión y en plataformas de streaming desde 2001, destacándose el más reciente, Barbie and Teresa: Recipe for Friendship, cuyo estreno está previsto para 2025.

Sin embargo, la película anunciada será la primera en formato animado diseñada específicamente para una exhibición en cines, producida por el estudio que gestó éxitos como Super Mario Bros. La película y la saga Minions.

Representantes de Illumination, Universal y Mattel evitaron hacer declaraciones sobre el proyecto.

Los detalles sobre la trama, el equipo creativo involucrado y la fecha de estreno no han trascendido. Se prevé que Universal Pictures distribuya la película, dado su acuerdo exclusivo de financiación y distribución con Illumination.

El anuncio se da luego del fenómeno mundial generado por el estreno de Barbie en acción real en 2023, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie.

Esa producción recaudó más de 1.440 millones de dólares en taquilla mundial, logrando la mayor recaudación en la historia de Warner Bros. y ocupando el primer lugar entre los estrenos de 2023.

Además, se convirtió en la película más exitosa dirigida por una mujer y recibió ocho nominaciones al Oscar, incluyendo la de Mejor Película.

El tema principal del film, “What Was I Made For?” de Billie Eilish, obtuvo el premio a la Mejor Canción Original en la gala de la Academia.

El impacto de la película de acción real trascendió las expectativas del estudio. Durante el proceso previo al rodaje, Margot Robbie, de 33 años, había pronosticado un desempeño destacado para el film.

En declaraciones a Collider, la actriz señaló que su principal argumento ante los estudios fue que el éxito suele surgir cuando una gran idea se asocia con un director visionario, citando como ejemplo la saga de dinosaurios de Steven Spielberg.

Robbie comparó entonces el potencial de Barbie bajo la dirección de Greta Gerwig con otros grandes éxitos que superaron mil millones de dólares en recaudación.

El éxito comercial y cultural de Barbie motivó a Mattel a expandir su estrategia en la industria cinematográfica.

Actualmente, el estudio desarrolla cerca de 20 adaptaciones adicionales basadas en sus propiedades intelectuales, como una película de Polly Pocket para cines.

Entre los próximos proyectos destacan los largometrajes de Masters of the Universe y Matchbox, previstos para 2026, así como otros en desarrollo basados en marcas como Hot Wheels, Whac-A-Mole, View-Master, American Girl, Bob the Builder, Magic 8 Ball, Major Matt Mason, Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, Thomas & Friends, UNO y Wishbone.

Además, Jon M. Chu fue confirmado como director del film live-action de Hot Wheels, que producirá Bad Robot en colaboración con Mattel Studios y Warner Bros.

Por su parte, Illumination, bajo la dirección de Chris Meledandri, prepara el estreno de dos títulos destacados junto a Universal: una secuela de The Super Mario Bros. Movie, pactada para el 3 de abril de 2026, y la tercera entrega de la franquicia Minions, prevista para el 1 de julio del mismo año.

Barbie sostiene su liderazgo global, con más de 100 unidades vendidas por minuto, y se mantiene como la principal marca de juguetes para niñas y muñecas en plataformas digitales.