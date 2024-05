“No sos inocente, la causa prescribió”: el cruce entre Jey Mammon y Valeria Sampedro

Juana Viale regresó como conductora a Almorzando con Juana (El Trece), tras una larga travesía marítima con fines ecológicos. En su vuelta tuvo la presencia de Jey Mammón, invitación que ya venía dando que hablar, que terminó cruzándose con la periodista Valeria Sampedro por la denuncia de Lucas Benvenuto.

Después de presentar a Aníbal Pachano, la doctora Mirta Verbuch y a la dupla del noticiero matutino del canal, que encabezan Valeria y Nacho Otero, la presentadora dejó al humorista para el final, le dedicó unas cálidas palabras y un abrazo, quien no dudó en llenarla de halagos por su look, un vestido rojo de terciopelo, y su nuevo corte de pelo a la altura de la mandíbula.

“Vengo con un futuro hermoso”, señaló él sobre sus proyectos en televisión y radio, donde expresó que se encontraba muy feliz de aceptar su invitación. Entre risas, se refirió a ello y Viale comentó que “ella era más buena con las preguntas” que la diva de la televisión. Por su parte, el humorista remató diciéndole que no se diferenciaban tanto, lo que suscitó las carcajadas de ambos.

Pero el momento más fuerte del almuerzo fue cuando el artista señaló que pasó momentos difíciles tras la denuncia por parte de Lucas Benvenuto y volvió a asegurar que la Justicia lo declaró inocente, lo que dio pie para su encontronazo con la flamante conductora de Arriba argentinos. “Ya lo hablé un montón de veces, por eso miro por adelante. ¿Qué pasó? Fue una relación consentida que duró muchos años, nos conocimos en un boliche. La causa que prescribió, no porque haya pasado, porque yo siempre sostuve que denunció algo que no pasó, denunció una edad que no era, denunció hechos contra su voluntad. Es decir, hechos no consentidos, por lo que hice una demanda por injurias y calumnias llevado por la cosa pública para demostrar esa relación”, se explayó ante la mirada atenta de los otros invitados, quienes fueron escuchando su versión sobre lo que vivió durante el último tiempo.

“El rebote que tuvo fue que hubo una condena por parte de mucha gente. Yo la condena social no la sentí, seguramente hay mucha gente que se quedó reculando, pero yo creo que hay mucha gente que necesita escuchar todo ese camino”, continuó en otro momento el presentador, quien aprovechó para explicar que no podía ir a juicio por la verdad debido a que “no era el denunciante” e insistió con que fue, en sus propias palabras, “la víctima de la situación”. En ese momento Sampedro intervino con contundencia. “No es inocencia, la Justicia no te declaró inocente, lo que determina la Justicia es que la causa prescribió. Hay una cuestión que excede lo que quiera pensar o creer cada uno. La causa no avanza porque la Justicia o juez entienden que pasó mucho tiempo, el delito es viejo”.