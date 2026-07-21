Un hombre murió y otras 4 fueron heridas tras tiroteo

Una violenta balacera sacudió la noche del domingo al barrio Humito de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, generando alarma entre vecinos y una rápida intervención de las fuerzas de seguridad. Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas.

El episodio comenzó cerca de las 22, cuando comenzaron a ecucharse una serie de disparos en las inmediaciones de la intersección de las calles Curajil y Obligado.

Testigos relataron que el sonido de las detonaciones se prolongó durante varios minutos, lo que motivó la llamada inmediata a los servicios de emergencia y a la Policía. Al llegar, los primeros efectivos constataron la gravedad del hecho: cinco personas habían sido alcanzadas por los disparos.

Uno de los heridos, que habría recibido un impacto en la cabeza, falleció en el lugar antes de poder ser auxiliado por los equipos médicos. Su identidad no había sido confirmada oficialmente al cierre de esta edición.

En el lugar, se desplegó un cerco perimetral para preservar la escena y facilitar el trabajo de los peritos, según lo informado por un medio de la ciudad de Entre Ríos. De esta manera, los profesionales de la Dirección Criminalística recolectaban vainas servidas, levantaban rastros y documentaban otros elementos de interés para la investigación. El operativo incluyó la intervención de personal sanitario, que brindó las primeras atenciones a los sobrevivientes y dispuso su traslado a distintos centros de salud.