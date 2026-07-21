Manejaba con 1,38 de alcohol y colisionó a un motociclista

Un conductor que circulaba con 1,38 de alcohol en sangre chocó su camioneta contra una moto en la que iba un hombre, en la ruta provincial N° 45, a la altura del Cruce Moriconi, en la localidad de Monterrico. El motociclista debió ser trasladado al hospital "Pablo Soria", de la capital jujeña, y ayer fue dado de alta.

El siniestro vial fue advertido el domingo pasado por la noche, en momentos que los transeúntes alertaron al Sistema 911 acerca de una colisión entre los dos vehículos.

Por esa razón, alrededor de las 20.20 se constituyó una ambulancia del Same y el personal policial de la Seccional 29° de la mencionada ciudad, que arribaron a las inmediaciones de intersección de las rutas provinciales N° 45 y 44.

En el escenario del hecho se encontraba tendido sobre la cinta asfáltica el motociclista, cerca de su rodado Zanella de 150 cc de cilindrada. Además, metros más adelante estaba una camioneta Toyota Hilux blanca, con el lateral izquierdo de la tropa visiblemente dañado.

En ese contexto, el personal médico asistió en el lugar al motociclista, quien sufrió múltiples golpes y fue trasladado al hospital local "San Isidro Labrador". No obstante, horas más tarde el herido fue trasladado al "Pablo Soria", de la ciudad capital, en donde permaneció internado. También, de acuerdo a la información policial consultada por este medio de comunicación, la evolución del paciente permitió que sea dado de alta en la jornada de ayer.

Por otro lado, los integrantes de Seguridad Vial que arribaron al Cruce Moriconi para señalizar el lugar, le realizaron el control de alcoholemia al conductor de la camioneta, quien resultó positivo en 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l). Como consecuencia, fue trasladado para ser demorado en la dependencia policial de Monterrico, al igual que su vehículo, en calidad de secuestro preventivo.