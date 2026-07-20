Conductor alcoholizado circuló a contramano y embistió dos autos estacionados

Un conductor en estado de ebriedad condujo en contramano por calle Alvear colisionando con dos autos estacionados.

El hecho se produjo cerca de las 7 de la mañana de este lunes. Según se informó, el conductor de un Renault Logan blanco tomó calle Lavalle y giró en sentido contrario hacia calle Alvear. Recorrió apenas unos metros en esa dirección indebida antes de impactar contra dos vehículos que se encontraban estacionados a la altura de un conocido local gastronómico de la zona.

Tras el choque, personal policial llegó rápidamente al lugar para asistir la situación, demorar al conductor y reordenar el tránsito, que se vio interrumpido por el operativo.

Dio positivo en el test de alcoholemia

Al conductor, único ocupante del vehículo, se le realizó el correspondiente test de alcoholemia, que dio como resultado 1,2 gramos de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido para circular. Tras la comprobación, fue trasladado a la Seccional 1°, con jurisdicción en el área donde ocurrió el hecho.

Otro conductor en contramano en el mismo lugar

Minutos más tarde, mientras el personal policial aún permanecía en la zona por el primer incidente, se registró un segundo episodio similar: una camioneta Ford EcoSport, conducida por un hombre mayor de edad, también ingresó en contramano por calle Alvear.

En este caso, los efectivos que ya se encontraban en el lugar detuvieron de inmediato la marcha del vehículo, labraron el acta contravencional correspondiente y verificaron la situación del conductor.

Corte total de tránsito

Como consecuencia de ambos episodios, el tránsito en calle Alvear, entre las calles Balcarce y Necochea, permaneció totalmente cortado durante algunos minutos, hasta que el personal policial normalizó la circulación en la zona.