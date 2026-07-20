Desbaratan un clan narco que operaba en Jujuy y Salta

Una investigación de seis meses permitió desarticular una organización narcocriminal que operaba entre las provincias de Jujuy y Salta.

El operativo, llevado adelante por Gendarmería Nacional, culminó con la detención de siete integrantes de un mismo clan familiar y el secuestro de más de 61 kilos de cocaína.

La causa se inició a partir de tareas de inteligencia desarrolladas por las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Salta, con apoyo de personal de Jujuy, La Quiaca y efectivos de la Sección Tres Cruces del Escuadrón 21 "La Quiaca".

Durante el procedimiento, los gendarmes interceptaron un vehículo que presentaba modificaciones para ocultar la droga. A partir de ese hallazgo, se realizaron 12 allanamientos simultáneos en distintos inmuebles y en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Como resultado de los operativos, además de la droga, se secuestraron dos handys, armas de fuego, municiones, 12 vehículos, 26.000 dólares estadounidenses, más de 1,5 millones de pesos en efectivo y 40 teléfonos celulares.