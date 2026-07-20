Siniestro vial entre una camioneta y una moto

Un choque entre una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Zanella de 150 cc dejó como saldo a un hombre herido, que debió ser trasladado a un centro de salud, en un siniestro vial registrado durante la noche del domingo en la Ruta Provincial N° 45, a la altura del cruce Morisconi, en la localidad de Monterrico.

Cómo ocurrió el choque en la Ruta 45

El hecho tuvo lugar alrededor de las 20:20 del domingo 19 de julio, cuando ambos vehículos —conducidos por dos hombres mayores de edad— colisionaron entre sí por causas que todavía son materia de investigación por parte de las autoridades.

Tras el impacto, personal policial y efectivos del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) se hicieron presentes en el lugar para asistir a los dos protagonistas del siniestro.

Traslado del motociclista y alta médica

El ocupante de la motocicleta fue trasladado en primera instancia a un nosocomio local para recibir atención médica. Posteriormente, debido a la magnitud de las lesiones, fue derivado al Hospital Pablo Soria, donde horas más tarde recibió el alta médica.

Alcoholemia positiva al conductor de la camioneta

Personal de Seguridad Vial realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor de la Toyota Hilux, cuyo resultado arrojó un valor positivo de 1,38 gramos por litro de sangre, muy por encima del límite permitido por la normativa vigente.

La causa quedó caratulada bajo la carátula de siniestro vial y continúa bajo investigación de la Unidad Regional 6, con asiento en la Comisaría de la Seccional 29°.