Identifican en Paraguay a un menor con "88% de coincidencia" morfológica y activan protocolo de investigación

Un operativo policial se activó en Paraguay luego de que un menor llamara la atención del público por su parecido físico con Loan Peña, el niño correntino cuya desaparición en 2024 sigue bajo investigación judicial. El episodio ocurrió durante una exposición realizada en la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde asistentes registraron imágenes del chico y las difundieron en redes sociales, lo que aceleró la intervención de las autoridades locales.

Un peritaje con resultado llamativo

Ante la repercusión de las imágenes, se puso en marcha un protocolo de comparación morfológica entre las fotografías de Loan y las del menor observado en el evento, que según trascendió se hace llamar Ramiro. El responsable del área paraguaya dedicada a la búsqueda de personas explicó que se solicitó un análisis técnico sobre ambos rostros, realizado en articulación con la policía de Corrientes. El resultado arrojó una coincidencia del 88% entre rasgos faciales y otras proporciones del rostro, un dato que multiplicó la atención mediática sobre el caso.

Las autoridades piden cautela

Pese a la cifra, el funcionario paraguayo fue claro en aclarar que, según lo informado desde Argentina, ese porcentaje no constituye una prueba positiva definitiva, aunque sí reconoce un parecido considerable entre ambos menores. Entre los motivos de esa cautela se mencionó el tiempo transcurrido: la imagen utilizada para la comparación data de 2024, previa a la desaparición de Loan, por lo que los rasgos del niño podrían haber cambiado desde entonces. Por eso, se continúa trabajando en la recopilación de más registros de cámaras de seguridad del lugar para reconstruir la situación con mayor precisión.

El menor fue visto con una pareja adulta

Un dato que sumó relevancia al caso es que el chico habría sido visto acompañado por una pareja adentro de la exposición. A partir de esto, las autoridades paraguayas realizaron un pedido público de colaboración: si esas personas son quienes se presentan como los padres del menor identificado como Ramiro, se les solicita que se acerquen de manera voluntaria a la dependencia policial para aportar información y así descartar o confirmar cualquier vínculo con el caso Loan.

Contacto con la familia y con la defensa

Consultado sobre si hubo comunicación directa con los familiares de Loan, el oficial a cargo confirmó que se mantuvo diálogo con el abogado que representa a la familia. Según indicó, el letrado tendrá acceso a la fotografía y al video del menor paraguayo para evaluarlos junto a los allegados de Loan. Además, trascendió que la familia se mostró dispuesta a viajar hasta Paraguay para acompañar de cerca el desarrollo de las diligencias.

Por el momento, tanto las imágenes como los videos captados en la exposición forman parte del material bajo análisis en una investigación que involucra a organismos de ambos países, mientras se espera contar con nuevas pruebas que permitan esclarecer si existe alguna relación real con el caso que mantiene en vilo a la opinión pública desde 2024.