Tres demorados tras los festejos por el subcampeonato de Argentina

Tres hombres fueron demorados en San Salvador de Jujuy durante los festejos por el subcampeonato de la Selección Argentina, luego de la final del Mundial 2026 ante España. Los procedimientos se enmarcaron en el operativo de seguridad desplegado por la Policía en la Capital jujeña para acompañar los festejos populares.

Según informaron fuentes policiales, los tres hombres estaban generando disturbios en la vía pública al momento de las intervenciones. Además, se precisó que uno de ellos se encontraba en estado de ebriedad.

Dónde se produjeron las detenciones

Los operativos se concretaron en distintos sectores del centro capitalino:

Un hombre fue demorado en la intersección de Senador Pérez y Alvear .

Otro fue detenido en Otero y Belgrano .

El tercero fue interceptado en las inmediaciones de Plaza Belgrano.

Un fuerte operativo de seguridad

Para garantizar el orden durante los festejos, la Policía desplegó un amplio dispositivo en la Capital jujeña, con 500 efectivos afectados a la cobertura del operativo.

Tras las respectivas intervenciones, los tres demorados fueron trasladados y puestos a disposición de la Comisaría Seccional Primera, donde continúan las actuaciones correspondientes.