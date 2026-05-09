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La Esperanza

Cinco detenidos acusados de robar y faenar animales

Fueron sorprendidos por el personal policial, tras un llamado de alerta.

Sabado, 09 de mayo de 2026 00:12
TRASLADO | A LA SEDE POLICIAL DE LOS PROTAGONISTAS.

Personal del Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional 2 sorprendió a cinco personas faenando un animal vacuno en inmediaciones del ingenio La Esperanza.

Personal policial fue alertado por el encargado de la seguridad de mencionado ingenio, quien manifestó haber observado a una camioneta ingresar por los caminos llevando en su cúpula a un animal vacuno.

De esta manera, se armó una comitiva de efectivos hacia el sector realizando un recorrido preventivo logrando así divisar entre las malezas una camioneta Hilux 4x4 y a cinco hombres, quienes se encontraban faenando al animal, por lo que de inmediato se dio la voz de alto, procediendo a la demora de los protagonistas.

Al realizar una inspección por el lugar se encontró oculto a un equino sin marca, por lo que tras consulta con el ayudante fiscal, se dispuso además de la demora de los sindicados, el secuestro de los elementos utilizados para el hecho.

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