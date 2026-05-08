Millonario robo en Perico

En un impactante robo en Ciudad Perico, delincuentes sustrajeron 32 millones de pesos y 3 mil dólares de una residencia ubicada en la calle Otero del barrio San Roque, sin necesidad de forzar puertas ni ventanas, según declararon las víctimas.

El hecho ocurrió el pasado jueves. Cuando la propietaria de 35 años y su padre de 70 regresaron al hogar, notaron que personas desconocidas habían ingresado por la parte trasera de la casa y se apoderaron de la totalidad de los ahorros de la familia.

Las víctimas radicaron la denuncia en la unidad policial. Por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Nº 6 lleva adelante la pesquisa. Personal de Criminalística trabaja en el lugar, mientras se relevan cámaras de seguridad del sector y se toman declaraciones a vecinos y allegados a los damnificados, con el objetivo de identificar a los autores del millonario golpe.