Detienen a dos delincuentes en diferentes operativos

En horas de la madrugada, personal de la Unidad Especial K9 (Canes) aprehendió, en un sector del barrio Chijra, a un hombre que era buscado por la justicia por diferentes hechos delictivos. Al estar realizando tareas preventivas en las inmediaciones de los márgenes que dan al río, los agentes observaron a dos sujetos merodeando las viviendas aledañas. Los mismos, al advertir la presencia policial, adquirieron una actitud evasiva, por lo que fueron interceptados de manera preventiva. Al consultar en el CIAC, se tomó conocimiento de que uno de ellos tenía dos pedidos de detención por hechos de robo y otros delitos.

Por otro lado, sobre la Avenida Almirante Brown, el Grupo Dinámico de Prevención del Delito logró la aprehensión de un conocido delincuente apodado “Necio”. La intervención tuvo lugar alrededor de las 02:20 horas en la intersección de calle Cerro Zapla, cuando los efectivos del binomio Zorro 3 lo detectaron ofreciendo de manera prepotente un objeto de alto valor a los transeúntes. El sujeto, al notar la presencia policial, trató de darse a la fuga haciendo caso omiso a la voz de alto, iniciándose una persecución y lucha para reducirlo. El individuo presentaba signos de estar bajo los efectos de sustancias, mostrándose agresivo en todo momento. Además, brindó versiones contradictorias sobre la procedencia de una botella térmica profesional marca Under Armour, valuada en aproximadamente $182.000, que tenía en su poder. Ante la imposibilidad de justificar la propiedad del elemento, se procedió al secuestro preventivo del mismo y al traslado del individuo hacia la Seccional 6ta. Gracias al rápido accionar de los “Zorros”, se logró retirar de la calle a un delincuente recurrente y recuperar el elemento.