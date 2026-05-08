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CAZA FURTIVA

Investigan la muerte de 15 vicuñas en la puna jujeña

La Justicia provincial comenzó las actuaciones investigativas con el objetivo de identificar a los responsables de este grave hecho de caza furtiva.

Viernes, 08 de mayo de 2026 18:28

La caza furtiva de vicuñas genera preocupación en la zona de Lagunillas del Farallón,dentro de la Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla.

Durante un eperativo de control y monitoreo personal del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático encontró 15 vicuñas muertas y desolladas en la zona de Lagunillas de Farallón.

Según indicaron las autoridades, algunos ejemplares contaban con caravanas identificatorias colocadas durante los tradicionales chackus comunitarios, reflejo del trabajo de conservación y manejo sostenible que comunidades e instituciones realizan para proteger esta especie emblemática de la Puna.

Tras el hallazgo, se realizó la denuncia correspondiente y la Justicia provincial ya inició la investigación para identificar a los responsables de este grave hecho de caza furtiva.

Una especie protegida

Desde la cartera ambiental recordaron que la vicuña es una especie protegida y de enorme valor ambiental, cultural y económico para las comunidades puneñas. Además, destacaron que estos hechos generan un fuerte impacto sobre los programas de conservación y el trabajo articulado que se lleva adelante junto a pobladores locales e instituciones.

Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier actividad vinculada a la caza furtiva y remarcaron que la protección de la biodiversidad constituye uno de los principales desafíos para las áreas naturales protegidas de la provincia.

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