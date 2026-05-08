Investigan la muerte de 15 vicuñas en la puna jujeña

La caza furtiva de vicuñas genera preocupación en la zona de Lagunillas del Farallón,dentro de la Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla.

Durante un eperativo de control y monitoreo personal del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático encontró 15 vicuñas muertas y desolladas en la zona de Lagunillas de Farallón.

Según indicaron las autoridades, algunos ejemplares contaban con caravanas identificatorias colocadas durante los tradicionales chackus comunitarios, reflejo del trabajo de conservación y manejo sostenible que comunidades e instituciones realizan para proteger esta especie emblemática de la Puna.

Tras el hallazgo, se realizó la denuncia correspondiente y la Justicia provincial ya inició la investigación para identificar a los responsables de este grave hecho de caza furtiva.

Una especie protegida

Desde la cartera ambiental recordaron que la vicuña es una especie protegida y de enorme valor ambiental, cultural y económico para las comunidades puneñas. Además, destacaron que estos hechos generan un fuerte impacto sobre los programas de conservación y el trabajo articulado que se lleva adelante junto a pobladores locales e instituciones.

Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier actividad vinculada a la caza furtiva y remarcaron que la protección de la biodiversidad constituye uno de los principales desafíos para las áreas naturales protegidas de la provincia.