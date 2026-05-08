Detienen a una pareja con más de dos kilos de droga

Un importante operativo contra el narcomenudeo se realizó en un inmueble de la 16° etapa del barrio Tupac Amaru de Alto Comedero, donde efectivos policiales secuestraron más de dos kilos de pasta base, dinero en efectivo y detuvieron a una pareja mayor de edad.

El procedimiento fue llevado adelante el pasado 6 de mayo por personal de la Brigada de Narcotráfico de Alto Comedero, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, vinculada a la comercialización de estupefacientes al menudeo.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Narcomenudeo de Alto Comedero, encabezada por la fiscal Angélica Solís, con intervención del juez Pablo Pullen Llermanos.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron dos envoltorios rectangulares de grandes dimensiones que contenían pasta base, con un peso total de 2 kilos y 64 gramos. Además, hallaron otros diez envoltorios y un paquete con la misma sustancia, que arrojaron un peso adicional de 84 gramos.

También se incautaron $1.990.000 en efectivo, 800 dólares, una balanza de precisión, elementos de corte y fraccionamiento con vestigios positivos para estupefacientes y distintos dispositivos electrónicos de interés para la causa.

Como resultado del operativo, fueron detenidos un hombre y una mujer identificados con las iniciales M.V. y Y.C., quienes quedaron imputados por infracción al artículo 5 inciso “c” de la Ley N.º 23.737, mientras continúan las medidas investigativas.

Desde el Ministerio Público de la Acusación recordaron que las denuncias anónimas vinculadas al narcomenudeo pueden realizarse a través de los canales oficiales habilitados en toda la provincia.